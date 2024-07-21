Η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών έδωσε στη δημοσιότητα δορυφορικές εικόνες που δείχνουν τις ζημιές στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη μετά το χθεσινό χτύπημα του Ισραηλινού Στρατού.

Οι αεροπορικές επιδρομές στόχευσαν αποθήκες καυσίμων και γερανούς εμπορευματοκιβωτίων στο φυλάκιο που ελέγχεται από τους Χούθι, σύμφωνα με τις IDF, ως απάντηση στις επιθέσεις της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας στο Ισραήλ.

Από τις επιθέσεις έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Σε αντίποινα, οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ισραηλινής πόλης, ενώ, παράλληλα, με επανήλθαν με νέες απειλές κατά του Ισραήλ, διαμηνύοντας ότι στις επιθέσεις εναντίον του δεν θα υπάρξουν «κόκκινες γραμμές».



