Το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Αλί Μπαγκέρι, αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο συνόδου για την ασφάλεια στη Μόσχα, ο Μπαγκέρι δήλωσε: «Μέχρι να συμφωνήσουμε σε όλα τα ζητήματα, θεωρούμε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν διαπραγματεύεται με το Ομάν μια νέα διαδικασία για τη διέλευση των πλοίων από τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό, η οποία έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

«Το Ιράν και το Ομάν, ως γειτονικά παράκτια κράτη, διαπραγματεύονται από κοινού για να καθορίσουν έναν νέο μηχανισμό διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ», φέρεται να δήλωσε ο Μπαγκέρι.

Ερωτηθείς για το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, είπε ότι «δεν βρίσκεται στην ατζέντα» των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, παρά τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι θα μεταφερόταν στις ΗΠΑ «αμέσως» για να καταστραφεί.

Ο Μπαγκέρι πρόσθεσε ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

