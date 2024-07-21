Ξεκίνησαν τα αντίποινα οι Χούθι μετά και τις χθεσινές ισραηλινές επιδρομές σε στόχους των ανταρτών Χούθι στη πόλη-λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη που άφησαν πίσω τους τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Νωρίς το πρωί της Κυριακής σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στην πόλη Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, με τους κατοίκους να αναζητούν προστασία σε καταφύγια.

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ με πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους.Η Εϊλάτ αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρία δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωση εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά «σημαντικών στόχων» στην Εϊλάτ.

«Η επιχείρηση πέτυχε τους στόχους της», ανέφερε ο ίδιος, με τη δήλωσή του να μεταδίδεται τηλεοπτικά, χωρίς ωστόσο να δίνει άλλες λεπτομέρειες. Ο αξιωματούχος ορκίστηκε «τεράστια και σημαντική» απάντηση στην ισραηλινή επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε νωρίτερα ότι πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε «επιτυχώς» από το σύστημα αεράμυνας Arrow-3, εκτός ισραηλινού εδάφους. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Arrow 3 κατέρριψε το βλήμα πριν αυτό περάσει σε ισραηλινό έδαφος.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε «επιτυχώς» πύραυλο εδάφους-εδάφους που πλησίαζε το Ισραήλ από την Υεμένη.

Το θερμόμετρο στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει επικίνδυνα μετά και τις χθεσινές ισραηλινές επιδρομές στην πόλη-λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη, οι οποίες προκάλεσαν μια τεράστια πυρκαγιά, την επομένη της φονικής επίθεσης με drone στο Τελ Αβίβ που πραγματοποίησαν οι υεμενίτες αντάρτες, σε μια νέα κλιμάκωση στην ευρύτερη περιοχή.

العدو الصهيوني يضرب مخازن ميناء الحديدة

مردودة يابني يهود pic.twitter.com/oxpUdlvrxJ — عبدالوهاب صلاح الجلال (@A7jalal) July 20, 2024

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από τις επιδρομές με τους υεμενίτες αντάρτες να προειδοποιούν ότι το Ισραήλ θα «πληρώσει το τίμημα» για τις σημερινές επιθέσεις του, που σύμφωνα με τους ίδιους προκάλεσαν θύματα. Οι Χούθι δε θα διστάσουν να επιτεθούν σε «ζωτικής σημασίας στόχους» στο Ισραήλ, δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος μετά τις αεροπορικές επιδρομές.

«Η σιωνιστική οντότητα θα πληρώσει το τίμημα για τη στοχοθέτηση μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση», προειδοποίησε ο Μοχάμεντ αλ Μπουχαΐτι, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι λέγοντας πως ήταν μια «βίαιη ισραηλινή επίθεση εναντίον της Υεμένης».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ χτυπά την Υεμένη, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πλάνα έδειξαν τεράστιες πυρκαγιές να μαίνονται το βράδυ του Σαββάτου. Η κυβέρνηση των Χούθι στη Σαναά είπε ότι το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου κοντά στην ακτή, καθώς και έναν κοντινό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν: «Μετά από εννέα μήνες συνεχών εναέριων επιθέσεων από τους Χούθι στην Υεμένη προς το Ισραήλ, τα μαχητικά αεροσκάφη της IAF [Ισραηλινής Αεροπορίας] πραγματοποίησαν εκτεταμένη επιχειρησιακή επίθεση σε απόσταση 1.800 χιλιομέτρων (1.118 μίλια) εναντίον στρατιωτικών στόχων τρομοκρατών Χούθι» στην περιοχή του λιμανιού της Χοντέιντα.

«Οι IDF είναι σε θέση να επιχειρήσουν οπουδήποτε χρειαστεί και θα χτυπήσουν οποιαδήποτε δύναμη θέτει σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς», ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση του Σαββάτου είχε την κωδική ονομασία Outstretched Arm.

«Το αίμα Ισραηλινών πολιτών έχει τίμημα», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ μετά την επίθεση, λέγοντας ότι αυτή ήταν ένα μήνυμα, απειλώντας με αντίποινα κατά των Χούθι. «Αυτό έχει αποδειχθεί ξεκάθαρα στον Λίβανο, τη Γάζα, την Υεμένη και άλλα μέρη – αν τολμήσουν να μας επιτεθούν, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο», δήλωσε.

