Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Η ΑΕΠ Ελαιώνα Α.Ε. και ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου «Νέες Εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Π.Α.Ο.)», το οποίο αναπτύσσεται στην περιοχή της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό.

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που προηγήθηκε και μετά από αξιολόγηση βάσει τεχνικών, ποιοτικών και οικονομικών κριτηρίων, επελέγη ως ανάδοχος η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

Παράλληλα, η έκδοση της οικοδομικής άδειας βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την άμεση έναρξη των εργασιών, σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Η ΑΕΠ Ελαιώνα Α.Ε., στην οποία συμμετέχουν ισότιμα η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, έχει αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση της μελέτης και κατασκευής του έργου, επιβεβαιώνοντας εμπράκτως τη δέσμευση τους να υποστηρίζουν έργα αστικής ανάπλασης και κοινωνικών υποδομών στρατηγικής σημασίας.

Ένα νέο αθλητικό τοπόσημο για την Αθήνα

Η ανάδειξη του αναδόχου σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης υλοποίησης ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό και σημαντικό καταλύτη για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του Βοτανικού. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, μιας από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης στην Αθήνα, με στόχο τη δημιουργία δύο σύγχρονων μητροπολιτικών πόλων αθλητισμού, αναψυχής και πολιτισμού στον Βοτανικό και στην περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η εποικοδομητική συνεργασία της ΑΕΠ Ελαιώνα, του Δήμου Αθηναίων, του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και του σχεδιασμού του έργου, έχει αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή πρόοδό του.

Το νέο αθλητικό συγκρότημα αναπτύσσεται σε έξι επίπεδα, με συνολική επιφάνεια περίπου 16.000 τ.μ., και σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πολλαπλών αθλημάτων, τόσο σε επίπεδο προπόνησης όσο και αγωνιστικής δραστηριότητας. Περιλαμβάνει κεντρικό κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα να φιλοξενήσει διεθνείς αγώνες και διοργανώσεις, βοηθητικό προπονητήριο, ανοικτό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων, εξειδικευμένους χώρους προπόνησης και αποκατάστασης, και πλήρες σύνολο υποστηρικτικών λειτουργιών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Οι νέες εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό είναι ένα έργο που υπερβαίνει τα όρια μιας αθλητικής υποδομής. Δημιουργεί χώρους άθλησης, πρασίνου, συνάντησης και ζωής για την πόλη. Και αυτό είναι ακριβώς το είδος της παρέμβασης στο οποίο η Alpha Bank επιλέγει να είναι παρούσα. Η απόφασή μας να αναλάβουμε την πλήρη χρηματοδότηση του έργου δεν ήταν μια τυπική επιχειρηματική επιλογή. Ήταν δέσμευση απέναντι στην πόλη και στους ανθρώπους της. Γιατί η Διπλή Ανάπλαση δεν σημαίνει μόνο καλύτερες εγκαταστάσεις για χιλιάδες αθλητές. Σημαίνει αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, νέους χώρους αναψυχής, νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, νέες θέσεις εργασίας. Δύο γειτονιές της Αθήνας ξαναβρίσκουν την ταυτότητά τους. Στο κέντρο της Αθήνας, κτίρια και υποδομές που χρηματοδότησε, αναπτύσσει ή αξιοποιεί η Alpha Bank έχουν ήδη αλλάξει την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζόμενων, πολιτών και επισκεπτών της πόλης.Ο Βοτανικός είναι η επόμενη σελίδα αυτής της ιστορίας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, υπογράμμισε: «Η ανάδειξη του αναδόχου και η μετάβαση στη φάση υλοποίησης σηματοδοτούν μια κρίσιμη καμπή για ένα έργο με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Η Διπλή Ανάπλαση αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα και εμβληματικά έργα αστικής παρέμβασης στην Αθήνα, συνδυάζοντας τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών με την αναζωογόνηση μιας ευρύτερης περιοχής της πόλης. Για εμάς στην Πειραιώς, η συμμετοχή μας σε αυτό το έργο αντικατοπτρίζει τον ρόλο που επιδιώκουμε να διαδραματίζουμε στην οικονομία: να υποστηρίζουμε ουσιαστικά την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, να κινητοποιούμε κεφάλαια και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην πράξη.Έργα αυτής της κλίμακας απαιτούν μακροπρόθεσμη οπτική, χρηματοδοτική επάρκεια και ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα, επενδύσεις σε σύγχρονες αθλητικές και κοινωνικές υποδομές λειτουργούν ως καταλύτης για την τοπική οικονομία, ενισχύοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Μέσα από τη συστηματική στήριξη τέτοιων έργων, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, με απτά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Άλλη μία εκκρεμότητα κλείνει… Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη ΠΑΟ, ένα θαυμάσιο αθλητικό συγκρότημα, παίρνει μπροστά. Με την υπογραφή της Σύμβασης με Ανάδοχο κατασκευής. Βρίσκεται δίπλα στο νέο Γήπεδο-στολίδι του Παναθηναϊκού. Σε έναν Βοτανικό που μετασχηματίζεται στην πιο πράσινη γειτονιά της Αθήνας. Δουλέψαμε πολύ μεθοδικά σε στενή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, τις οποίες και ευχαριστώ θερμά. Παραλάβαμε μία τελματώδη κατάσταση, όμως βάλαμε τάξη και επιλύσαμε σειρά γραφειοκρατικών ζητημάτων για να φθάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, πολύ σημαντικό τόσο από λειτουργικής όσο και από αισθητικής πλευράς. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα βρίσκονται σε λίγο καιρό στο σπίτι τους, σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις. Ο Δήμος Αθηναίων πράττει το καθήκον του απέναντι στη νέα γενιά. Προσδοκώντας να αναδειχθούν νέοι πρωταθλητές, νέες πρωταθλήτριες, νέες και νέοι Ολυμπιονίκες. Μα πάνω απ’ όλα, προσδοκώντας να δημιουργηθούν νέα υγιή πρότυπα για όλη την κοινωνία, με βάση τις αγνές αξίες του Αθλητισμού».

Ο Πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου κ. Δημήτρης Βρανόπουλος, σημείωσε: «Ο Βοτανικός έχει αρχίσει να παίρνει την Παναθηναϊκή μορφή που όλοι ονειρευόμαστε, και η περιοχή παίρνει το Πράσινο χρώμα. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο έχει πάρει πλέον σάρκα και οστά, και η ανάδειξη του Αναδόχου σηματοδοτεί και την έναρξη των εργασιών των εγκαταστάσεων της "Μάνας του Λόχου". Ο σύλλογος οραματίζεται το μέλλον του κάτω από την σκιά της Ακρόπολης, και με όπλο τις νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις του θα αρχίσει να γράφει τις επόμενες χρυσές σελίδες της Ιστορίας του».



Πηγή: skai.gr

