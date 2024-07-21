Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη απέτρεψαν δύο στρατηγικά βομβαρδιστικά των ΗΠΑ από το να παραβιάσουν τα κρατικά σύνορα πάνω από τη Θάλασσα του Μπάρεντς.

Αφού εντόπισε αεροπορικό στόχο να προσεγγίζει τα σύνορα της Ρωσίας, ο στρατός απογείωσε αμέσως μαχητικά MiG-29 και MiG-31, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το υπουργείο. Τα MiG ταυτοποίησαν τα αεροσκάφη ως δύο αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52H.

«Καθώς τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν, τα αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά προσάρμοσαν την πορεία πτήσης τους… και επακόλουθα απομακρύνθηκαν από τα κρατικά σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε το υπουργείο.

Τα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν την πτήση σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για τη χρήση εναέριου χώρου πάνω από ουδέτερα χωρικά ύδατα, πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα του Reuters για σχόλια πέραν των κανονικών ωρών.

Η Ρωσία έχει αναφέρει παρόμοια συμβάντα προηγουμένως όταν αεροπλάνα της αντιμετώπισαν στρατιωτικά αεροπλάνα από χώρες του ΝΑΤΟ που πετούσαν κοντά στα σύνορά της σε περίοδο μεγάλης έντασης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

