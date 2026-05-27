Μάθιου Πέρι: Ο βοηθός του κατηγορείται ότι κατέστρεψε στοιχεία για τη χρήση κεταμίνης

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Μάθιου Πέρι, με τον πρώην βοηθό του, Κένεθ Ιγουαμάσα (Kenneth Iwamasa), να κατηγορείται ότι προσπάθησε να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση κεταμίνης από τον ηθοποιό, λίγη ώρα μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με νέα κατάθεση των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, ο Ιγουαμάσα φέρεται να προσπάθησε να καλύψει στοιχεία που σχετίζονταν με τη χρήση ναρκωτικών από τον πρωταγωνιστή από «Τα Φιλαράκια», ο οποίος πέθανε στις 29 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών, στο σπίτι του στην Καλιφόρνια.

Matthew Perry's live-in assistant is set to be sentenced on Wednesday for administering the dose of ketamine that killed the "Friends" actor in 2023. https://t.co/BVG0ai8pUm — ABC News (@ABC) May 27, 2026

Η υπόθεση έρχεται ξανά στο προσκήνιο λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του Ιγουαμάσα. Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή 41 μηνών, μετά τη συμφωνία ομολογίας ενοχής που υπέγραψε τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Ιγουαμάσα, χωρίς να έχει ιατρική εκπαίδευση, φέρεται να χορήγησε επανειλημμένα στον Μάθιου Πέρι ποσότητες κεταμίνης, ακόμη και τις ώρες πριν από τον θάνατό του. Μετά τον εντοπισμό του ηθοποιού χωρίς τις αισθήσεις του στο τζακούζι του σπιτιού του, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο βοηθός άρχισε να καταστρέφει έντυπα και ψηφιακά στοιχεία που συνδέονταν με τη χρήση της ουσίας.

Στη νέα δικαστική κατάθεση αναφέρεται ότι ο Ιγουαμάσα είπε σε άλλο πρόσωπο να απομακρύνει στοιχεία, μεταξύ των οποίων φιαλίδια κεταμίνης και σύριγγες. Φέρεται, επίσης, να ζήτησε να καταστραφούν και άλλα έγγραφα, όπως συνταγή για κεταμίνη και σημείωμα που συνέδεε τον γιατρό Σαλβαδόρ Πλασένσια (Salvador Plasencia) με το δίκτυο που φέρεται να προμήθευε τον ηθοποιό.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ακόμη ότι ο Ιγουαμάσα ενημέρωσε τον Έρικ Φλέμινγκ, ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στο δίκτυο, ότι «καθάρισε τη σκηνή» στο σπίτι του Πέρι. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, φέρεται να είπε ότι κατέστρεψε αποδεικτικά στοιχεία, άλλαξε τους ψηφιακούς κωδικούς του ηθοποιού και «διέγραψε τα πάντα» από υπολογιστές.

Οι Αρχές αναφέρουν επίσης ότι ο Ιγουαμάσα δεν ήταν ειλικρινής σε αρκετές περιπτώσεις μετά την έναρξη της έρευνας, καθώς φέρεται να προσπάθησε να αποκρύψει ότι είχε χορηγήσει ο ίδιος κεταμίνη στον Πέρι τις τελευταίες ώρες της ζωής του. Παράλληλα, σύμφωνα με την κατάθεση, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο ίδιος ο ηθοποιός είχε κρύψει τα φιαλίδια κεταμίνης στο σπίτι.

Ο Μάθιου Πέρι, ο αγαπημένος «Τσάντλερ Μπινγκ» από τη σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τη μάχη του με τις εξαρτήσεις. Ο θάνατός του είχε προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση, ενώ η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ένα ευρύτερο δίκτυο προσώπων που φέρονται να συνδέονταν με την προμήθεια κεταμίνης στον ηθοποιό.

Η απόφαση για την ποινή του Κένεθ Ιγουαμάσα αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο κρίσιμα κεφάλαια στην υπόθεση που συνεχίζει να συγκλονίζει τους θαυμαστές του Μάθιου Πέρι, περισσότερο από δύο χρόνια μετά τον θάνατό του.

Πηγή: skai.gr

