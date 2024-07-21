Η Μαλαισία ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλοιο που είχε σπεύσει σε φυγή προχθές, Παρασκευή, αφού ενεπλάκη σε σύγκρουση με ένα άλλο δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Σιγκαπούρης, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στα δύο πλοία, όπως δήλωσε σήμερα η ακτοφυλακή.

Το "Ceres I", που φέρει σημαία Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, είχε εγκαταλείψει παράνομα το σημείο της σύγκρουσης και είχε αποσυνδέσει το σύστημα παρακολούθησής του, σύμφωνα με ανακοίνωση της ακτοφυλακής της Μαλαισίας.

«Η Μαλαισία κατάφερε να εντοπίσει και να ακινητοποιήσει το 'Ceres I' καθώς και τα δύο ρυμουλκά που το ρυμουλκούσαν» ανοικτά των ανατολικών ακτών της χώρας, ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Ζιν Αζμάν Μοχάμαντ Γιούνους, διοικητής επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της ακτοφυλακής.

Έρευνα αναμένεται να προσδιορίσει γιατί το "Ceres I" διέφυγε μετά τη σύγκρουσή του με το "Hafnia Nile", ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Σιγκαπούρης, πρόσθεσε.

Οι αρχές της Σιγκαπούρης είχαν δηλώσει την Παρασκευή πως 36 μέλη πληρώματος των δύο πλοίων διασώθηκαν, αλλά 26 άτομα παρέμειναν πάνω στο "Ceres I" για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς

Στο μεταξύ, έρευνα από αέρος που διενήργησε η ακτοφυλακή της Μαλαισίας αποκάλυψε πετρελαιοκηλίδα 17 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην περιοχή της σύγκρουσης των δύο δεξαμενόπλοιων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

