Παραδόθηκε στον Ν. Κακλαμάνη η Έκθεση Πεπραγμένων της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Στον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη παρέδωσε την Έκθεση Πεπραγμένων της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ) για το έτος 2024, η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Αρχής, Ισμήνη Κριάρη, ομότιμη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, για το 2024, το Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής πραγματοποίησε συνολικά 45 συνεδριάσεις, προκειμένου να εξετάσει πληθώρα αιτημάτων υποβοηθούμενων προσώπων και εντατικοποίησε τις δράσεις της όσον αφορά στον εποπτικό ρόλο της λειτουργίας των Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης (ΤΙΚ), ενώ χορήγησε και νέες άδειες λειτουργίας ΜΙΥΑ και ΤΙΚ μετά από σχετικές εισηγήσεις των επιτροπών αυτοψίας.

Την πρόεδρο της ΕΑΙΥΑ στη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Βουλής συνόδευε η νομική σύμβουλος της Αρχής, Νικολέττα Δεληγεόρογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

