ΠΟΣΤ: Βαρίδι για τα ΕΛΤΑ οι οφειλές ύψους €40 εκατ. του Δημοσίου για την καθολική υπηρεσία

Την ανησυχία της για την οικονομική κατάσταση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), εκφράζει με σημερινή ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), αποδίδοντάς την, μεταξύ άλλων, στις οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου που αφορούν την αποζημίωση για την παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας (ΚΤΥ).

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου προς τα ΕΛΤΑ για την περίοδο 2020 - 2025 ανέρχονται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ.

Η ΠΟΣΤ υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών ποσών επιβαρύνει οικονομικά την εταιρεία και επηρεάζει τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ λειτουργούν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον με άλλους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις καθολικής εξυπηρέτησης.

Όπως αναφέρει, η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού, ενώ παράλληλα η εταιρεία αντιμετωπίζει αυστηρούς ελέγχους και κυρώσεις.

Παράλληλα, η ΠΟΣΤ τονίζει ότι τα ΕΛΤΑ δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από εθνικά ή ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα τα τελευταία χρόνια, γεγονός που, κατά την ίδια, περιορίζει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η υποχρηματοδότηση του φορέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣΤ ζητά την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ποσών, τη διασφάλιση σταθερού χρηματοδοτικού πλαισίου για την Καθολική Ταχυδρομική Υπηρεσία, καθώς και την ενίσχυση επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ.

Τέλος, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για τη διατήρηση ενός βιώσιμου ταχυδρομικού δικτύου και για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

