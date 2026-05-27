Την παροιμιώδη φράση «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς» επέλεξε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως για να σχολιάσει την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να ιδρύσει νέο κόμμα.

«Είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σκηνικό, είδαμε μία πολύ ωραία παράσταση αλλά το περιεχόμενο είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, για να το πω με μία πρόταση, “άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”» τόνισε η κα Κεραμέως.

Δήλωσε δε ότι τον άκουσε με μεγάλο ενδιαφέρον να μιλάει για αποκατάσταση του διεθνούς κύρους της χώρας μας.

«Έχουμε ξεχάσει αυτά που ζήσαμε; Έχουμε ξεχάσει ότι ήμασταν στο χείλος του γκρεμού; Ότι κοντέψανε να μας πετάξουν εκτός της Ευρωζώνης; Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά; Έχουμε ξεχάσει ότι κάναμε ουρές για 60 ευρώ στα ΑΤΜ και για βενζίνη; Είναι σαν ξαφνικά να έχει πέσει μία αμνησία συνολική» θύμισε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Παράλληλα, καυτηρίασε τον κ. Τσίπρα για την επιλογή του να περιγράψει έναν εργασιακό μεσαίωνα.

«Να του θυμίσω ότι επί των ημερών του ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ; Σήμερα είναι στα 920 ευρώ. Να του θυμίσω ότι επί των ημερών του η ανεργία ήταν στο 18%. Σήμερα είναι 10 μονάδες κάτω στο 8%; Και υπάρχουν πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι γυναίκες, στις οποίες για πρώτη φορά πήγαμε σε μονοψήφιο αριθμό γυναικείας ανεργίας; Η μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει επέλθει ποτέ;» διερωτήθηκε η κα Κεραμέως.

Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα και στην αναφορά του κ. Τσίπρα ότι κάποιος ετοιμάζεται να φύγει στο εξωτερικό.

«Μα, στο εξωτερικό θυμάται τους εκατοντάδες χιλιάδες που φύγανε από το 2015 έως το 2019 και τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουν γυρίσει 2 στους 3. Έχουν γυρίσει 473 χιλιάδες Έλληνες πολίτες από το εξωτερικό» δήλωσε η υπουργός επικαλούμενη τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Η υπουργός σχολίασε δε και την αναφορά του κ. Τσίπρα στην απλήρωτη εργασία.

«Ποια κυβέρνηση έφερε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η οποία σήμερα προστατεύει πάνω από 2 εκατομμύρια εργαζομένους και πρέπει να σας πω ότι είμαστε προ των πυλών νέας επέκτασης την ερχόμενη εβδομάδα; Άρα περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται. Πού ήταν όλα αυτά; Όταν ξαφνικά βάλαμε την ψηφιακή κάρτα εργασίας και είχαμε μία αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες σε κλάδους κατά 1200%, σκεφτείτε 1200% αύξηση πώς; Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, που έβαλε αυτή η κυβέρνηση.

Άρα λοιπόν πως μπορεί να μιλάει ο κύριος Τσίπρας για ωράρια που δεν υπάρχουν, όταν επί των ημερών του γινόταν αυτό;» διερωτήθηκε η κα Κεραμέως.

Ως προς την νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η υπουργός σημείωσε ότι οι επόμενοι κλάδοι που θα προστεθούν είναι ο κλάδος της υγείας, πλην γιατρών ιδιωτικής υγείας, οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς και υπηρεσίες όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια.

Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση για τις συνθήκες εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση ενόψει καλοκαιριού, σημείωσε την αξία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας η οποία συντόμως θα προστατεύει πάνω από 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, επισημαίνοντας παράλληλα τους εντατικούς ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και το υψηλό πρόστιμο -10.500 ευρώ- για αδήλωτη εργασία.

Ερωτηθείσα για ενδεχόμενη περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σημείωσε ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2017.

«Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί, έχει ήδη προϋπολογισθεί και συνεπώς βαίνει προς υλοποίηση και μάλιστα με αυτή τη μισή μονάδα θα φτάσουμε πλέον τις 6 ποσοστιαίες μονάδες μείωση ασφαλιστικών εισφορών» ανέφερε.

Σχετικά με το νομοσχέδιο για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, το οποίο παρουσιάστηκε εχθές στο υπουργικό συμβούλιο, η κα Κεραμέως σχολίασε ότι είναι ασύλληπτο το 2026 να συζητάμε εάν θα πρέπει το φύλο να επηρεάζει την αμοιβή του εργαζομένου, προσθέτοντας ότι «κι όμως υπάρχουν ακόμα μισθολογικές αποκλίσεις αδικαιολόγητες. Έχεις έναν άντρα και μία γυναίκα, που κάνουν την ίδια δουλειά, με τα ίδια προσόντα και τα στοιχεία δείχνουν ότι η γυναίκα κατά μέσο όρο μπορεί να αμείβεται 13% λιγότερο από τον άντρα. 13% στην Ελλάδα, 11,1% στην Ευρώπη».

Η υπουργός επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία, την οποία ενσωματώνει το νομοσχέδιο, επιβάλλει υποχρεώσεις σε δύο στάδια, αφενός πριν από την πρόσληψη, αφετέρου μετά την πρόσληψη.

«Πριν από την πρόσληψη βάζει τρεις νέες βασικά υποχρεώσεις: Η πρώτη είναι ότι πρέπει όλες οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Δεν μπορείς δηλαδή να βγάλεις μία αγγελία και να λες εγώ ψάχνω γυναίκα. Η δεύτερη ότι πρέπει πριν από τη συνέντευξη η επιχείρηση να επικοινωνεί είτε τον ακριβή μισθό που προσφέρει για τη θέση αυτή, είτε το εύρος του μισθού, προκειμένου ο υποψήφιος ή η υποψήφια να ξέρει ακριβώς για τι εύρος μισθού μιλάμε.

Η τρίτη, ότι δεν επιτρέπεται στην επιχείρηση να ρωτάει τον υποψήφιο για προηγούμενες απολαβές. Και μπαίνουν και διάφορες υποχρεώσεις για το στάδιο μετά την πρόσληψη, δηλαδή κατά την εργασιακή σχέση. Εάν δουλεύω σε ένα λογιστήριο και είναι πέντε θέσεις για ταμίες για παράδειγμα και στη θέση στην οποία εργάζομαι, απασχολείται και κάποιος άνδρας, ο οποίος υποπτεύομαι ότι παίρνει περισσότερα χρήματα, έχω δικαίωμα σε περισσότερη πληροφόρηση. Μπορώ να ζητήσω στοιχεία και για το πως καθορίζεται η δική μου αμοιβή και πως εν γένει καθορίζεται η μισθολογική δομή».

Η κα Κεραμέως υπογράμμισε μάλιστα μια παράμετρο του νομοσχεδίου την οποία έχει προσθέσει η χώρα μας σε σχέση με την Οδηγία, και λέει ότι «Έχουμε πει ότι εάν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας, είτε στην επιχείρηση, είτε στον κλάδο, τεκμαίρεται, δηλαδή θεωρείται ότι κατ’ αρχήν, δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές αποκλίσεις. Έτσι στέλνουμε ένα ξεκάθαρο σήμα και υπέρ της σύναψης συλλογικών συμβάσεων και σχετικά με συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή οδηγία. Άρα εμείς γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί θέλουμε ολοένα και περισσότερες συλλογικές συμβάσεις».

Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα στα οποία εντάσσονται πλέον και οι νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων-διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι «εξομοιώνουμε το πλαίσιο και λέμε είσαι νοσηλευτής; Είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή είτε σε ιδιωτική δομή, είτε στο ΕΣΥ, είτε στο ΕΚΑΒ, πλέον οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι ίδιες.

«Δηλαδή μπορείς να βγεις από τα 62 έτη, εφόσον έχεις τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης και 12 σε αυτή την ειδικότητα και σου δίνουμε και τα ίδια δικαιώματα εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, όπως ακριβώς ισχύουν και στους νοσηλευτές του ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν πρώτα απ΄ όλα ερχόμαστε και στέλνουμε ένα σήμα, για να κάνουμε πιο ελκυστικό έναν κλάδο που είναι πάρα πολύ κρίσιμος.

Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, αποκαθιστούμε μία αδικία. Ξέρετε πόσες δεκαετίες είναι αυτό το αίτημα; Δεκαετίες πολλές, τριάντα χρόνια. Γιατί υπήρχε ακριβώς αυτή η στρέβλωση μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου και ερχόμαστε εμείς τώρα και λύνουμε αυτή τη στρέβλωση και αποκαθιστούμε μία αδικία σε ότι αφορά αυτή την πολύ κρίσιμη επαγγελματική ομάδα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

