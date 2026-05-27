Ο Κινέζος Ντονγκ Γκουανγκπίνγκ, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που φυλακίστηκε πολλές φορές από το Πεκίνο, διέφυγε από την Κίνα με φουσκωτή βάρκα και έφθασε στις ακτές της Νότιας Κορέας, όπως δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του.

Ο Ντονγκ, 68 ετών, εντοπίστηκε τη Δευτέρα το βράδυ από τις νοτιοκορεατικές αρχές ενώ έπλεε στα ανοικτά των δυτικών ακτών της χώρας με ένα φουσκωτό 3,3 μέτρων που είχε μηχανή ισχύος 9,9 ίππων, δήλωσε η αστυνομία.

Οδηγήθηκε στο νοτιοκορεατικό έδαφος για να ανακριθεί, με την κατηγορία ότι παραβίασε τους νόμους περί μετανάστευσης.

Ο Νοτιοκορεάτης δικηγόρος του, ο Κιμ Τζου-κουάνγκ, επιβεβαίωσε την ταυτότητά του στο Γαλλικό Πρακτορείο, αρνούμενος να δώσει λεπτομέρειες για το σημείο από όπου ξεκίνησε το επικίνδυνο ταξίδι του.

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι η τωρινή κατάσταση του πελάτη του είναι «πολύ πιθανόν μια περίπτωση πολιτικού ασύλου».

Η «μάχη» του Ντονγκ Γκουανγκπίνγκ

Ο Ντονγκ, πρώην αστυνομικός, είναι γνωστός για την αντίθεσή του στο Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και τη στάση του υπέρ των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είχε αποπεμφθεί από την αστυνομία αφότου είχε υπογράψει ανοικτή επιστολή, δέκα χρόνια μετά την καταστολή του φιλοδημοκρατικού κινήματος στην πλατεία Τιενανμέν στο Πεκίνο το 1989, σύμφωνα με τη μκο Human Rights in China, που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Πέρασε περίπου τρία χρόνια στη φυλακή από το 2001 για «υποκίνηση σε ανατροπή της κρατικής εξουσίας», σύμφωνα με έκθεση εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ. Συνελήφθη εκ νέου το 2014 για δραστηριότητες που σχετίζονταν με εκδηλώσεις μνήμης για την Τιενανμέν.

Διέφυγε στην Ταϊλάνδη με την οικογένειά του, η οποία στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στον Καναδά με καθεστώς προσφύγων. Αλλά ο ίδιος, παραδόθηκε στην κινεζική αστυνομία το 2015 από τις ταϊλανδέζικες αρχές, παρά το καθεστώς πρόσφυγα που του είχε αναγνωρίσει ο ΟΗΕ.

Το ταξίδι του προς τη Νότια Κορέα έγινε γνωστό από την φιλοδημοκρατική ακτιβίστρια Σενγκ Σουέ, που ζει στον Καναδά.

«Ο Ντονγκ Γκουανγκπίνγκ είναι πραγματικά δυνατός και θαρραλέος… Του μίλησα χθες βράδυ. Ο Ντονγκ δήλωσε ότι δεν είχε τις αισθήσεις του όταν έφθασε στα νοτιοκορεατικά ύδατα. Δεν είχε κοιμηθεί για περισσότερες από 50 ώρες και βρισκόταν στη θάλασσα για περισσότερες από 30 ώρες, εκτεθειμένος στους θαλάσσιους ανέμους», δήλωσε η ίδια σε μήνυμα στα κινεζικά στο Χ.

Ο αντιφρονών είχε αναχωρήσει από τη Γουεϊχάι, στην επαρχία Σαντόνγκ (ανατολική Κίνα), πρόσθεσε η ίδια.

Η Σεούλ έχει χορηγήσει πολιτικό άσυλο σε μειωμένο αριθμό αιτούντων, μετά την έναρξη της επίσημης διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων προσφύγων το 1994, παρά τα δεκάδες χιλιάδες αιτήματα.

Το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε σήμερα σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.