Ο αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις των ΗΠΑ στην Υεμένη αυξήθηκε στους 53, δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας που διοικείται από τους Χούτι.

Πέντε παιδιά και δύο γυναίκες ήταν μεταξύ των θυμάτων, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανήλθε στους 98, πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου, Anees Alsbahi στο X.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ δήλωσαν νωρίτερα ότι θα συνεχίσουν τα «αδυσώπητα» χτυπήματα κατά των Χούθι μέχρι εκείνοι να υποχωρήσουν. Από πλευράς τους οι Χούθι επιμένουν ότι θα συνεχίσουν τα πλήγματα σε πλοία έως ότου αρθεί το μπλοκ και εισαχθεί βοήθεια στη Γάζα.

Οι Χούθι, μάλιστα, τόνισαν ότι οι επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα συνιστούν πραγματική απειλή για τη διεθνή ναυτιλία.

Ειδικότερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσουν «αδυσώπητα» πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη έως ότου η μαχητική ομάδα σταματήσει τις στρατιωτικές της ενέργειες με στόχο αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και παγκόσμια ναυτιλία.

Παρά τις προειδοποιήσεις, οι Χούθι απάντησαν με επίθεση κατά του αεροπλανοφόρου USS Harry Truman

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σήμερα κατά του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα και δηλώνουν ότι θα πλήττουν τα αμερικανικά εμπορικά πλοία σε απάντηση των αμερικανικών επιθέσεων κατά τις οποίες, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, σκοτώθηκαν πολλά ηγετικά στελέχη των ανταρτών.

Η Ουάσινγκτον δεν επιβεβαίωσε την επίθεση κατά του USS Harry Truman.

Ο αρχηγός του Χούθι, ο Αμπντέλ Μαλέκ αλ-Χούθι, κάλεσε τους Υεμενίτες να συγκεντρωθούν «κατά εκατομμύρια» αύριο για να διαμαρτυρηθούν για τις αμερικανικές επιθέσεις, κυρίως κατά της πρωτεύουσας Σαναά που προκάλεσαν τον θάνατο 53 ανθρώπων, περιλαμβανομένων παιδιών, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση των Χούθι.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις των Χούθι θα επιτεθούν κατά αμερικανικών εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες «συνεχίζουν τις επιθέσεις τους».

«Οι Αμερικανοί θα είναι πλέον στόχος της απαγόρευσης της ναυσιπλοΐας όσο συνεχίζουν την επίθεσή τους. Η απόφασή μας δεν αφορούσε παρά τον ισραηλινό εχθρό, αλλά στο εξής, οι ΗΠΑ περιλαμβάνονται επίσης», είπε ο Αμπντέλ Μαλέκ αλ-Χούθι.

Εκφράζοντας «ανησυχία», ο ΟΗΕ ζήτησε από τις ΗΠΑ και τους αντάρτες «τον τερματισμό κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας».

Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά προπυργίων των ανταρτών στην Υεμένη μετά τις απειλές κατά του θαλάσσιου εμπορίου και κατά του Ισραήλ «σκότωσαν πολλά σημαντικά ηγετικά στελέχη», δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς και προειδοποίησε το Ιράν: «Έως εδώ και μη παρέκει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.