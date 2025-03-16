Οικουμενικό Πατριαρχείο: Συλλυπητήρια μηνύματα Βαρθολομαίου για την τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία

O Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, πληροφορηθείς για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη, τα ξημερώματα, σε κέντρο διασκεδάσεως στην πόλη Κότσανι της Βορείου Μακεδονίας, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους 59 άτομα και τραυματίστηκαν περισσότερα από 100, απέστειλε συλλυπητήρια μηνύματα προς την πρόεδρο της χώρας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα και προς τον οικείο ποιμενάρχη μητροπολίτη Μπρεγκαλνίτσης, Ιλαρίωνα.

Σε ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρεται ότι ο κ.κ. Βαρθολομαίος «προσεύχεται ώστε ο Πανάγαθος Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των θυμάτων και να ενισχύει τις οικογένειες τους, καθώς επίσης να βοηθήσει για την ταχεία αποκατάσταση της υγείας των τραυματιών». Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει επίσης τα συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση του ιδίου και της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας προς τον συγκλονισμένο από την τραγωδία λαό της Βόρειας Μακεδονίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.