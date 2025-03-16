Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να παύσει τον αρχηγό του Σιν Μπετ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα παύσει τον αρχηγό των υπηρεσιών Εσωτερικής Ασφαλείας, του Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, επικαλούμενος «έλλειψη εμπιστοσύνης».

«Αποφάσισα να προτείνω στην κυβέρνηση τον τερματισμό της θητείας του αρχηγού του Σιν Μπετ», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου, τονίζοντας την ανάγκη «αποκατάστασης της οργάνωσης, επίτευξης όλων των στόχων μας και αποτροπής της επόμενης συμφοράς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

