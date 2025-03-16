Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αντικατέστησε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με διάταγμα που δημοσιεύθηκε σήμερα, τη στιγμή που οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στο μέτωπο και κυρίως στην περιοχή του Κουρσκ, όπου οι Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνεχή προώθηση των ρωσικών μονάδων.

Μετά τις δηλώσεις του αρχηγού του ουκρανικού στρατού ξηράς Ολεξάντρ Σίρσκι την Τετάρτη, σύμφωνα με τις οποίες οι ουκρανικές δυνάμεις αναδιπλώνονται στην περιοχή του Κουρσκ, η ουκρανική υποχώρηση επιβεβαιώθηκε και από το ουκρανικό επιτελείο που δημοσίευσε τη σαββατοκύριακο χάρτες που δείχνουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δεν είναι πλέον παρούσες στη στρατηγική πόλη Σούτζα.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών δυνάμεων Ανατόλι Βαργκουιλέβτσκι απομακρύνθηκε από τη θέση την οποία αναλαμβάνει ο Αντριι Γκνάτοφ, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα.

Σε ανακοίνωση του γενικού επιτελείου διευκρινίζεται ότι ο στρατηγός Γκνάτοφ επιφορτίζεται με την ενίσχυση «της αποτελεσματικότητας της κατακόρυφης διαχείρισης» των στρατιωτικών δυνάμεων και ιδιαίτερα «την αναδιοργάνωσή τους σε σώμα στρατού και την εφαρμογή της».

Καλείται επίσης να βελτιώσει «την εφαρμογή» των αποφάσεων του επιτελείου του ανώτατου στρατιωτικού διοικητή, του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και να συνεισφέρει με την εμπειρία μάχης στη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων.

Οι ουκρανικές δυνάμεις, που έχουν δει τον αριθμό τους να αυξάνεται μετά την επιστράτευση για την απόκρουση της ρωσικής εισβολής του Φεβρουαρίου 2022, ξεκινούν για να οργανωθούν σε σώμα στρατού.

Η συγκρότηση μεγάλων μονάδων, αποτελούμενων από πολλές μεραρχίες (καθεμία αποτελούμενη από 15.000 στρατιώτες) θα επιτρέψει την ενίσχυση του συντονισμού των δυνάμεων που κρίνεται ορισμένες φορές χαώδης από τους ειδικούς.

Στο Facebook, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, δηλώνει ότι πρότεινε τον διορισμό του στρατηγού Γκνάτοφ, ο οποίος διαθέτει 27ετή πείρα στο στράτευμα. «Μεταρρυθμίζουμε με συστημικό τρόπο τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα στη μάχη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.