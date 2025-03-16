Με αντίποινα κατά των ΗΠΑ προειδοποιεί ο Διοικητής του στρατού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί ότι θα απαντήσει η Τεχεράνη στις ολονύχτιες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι.

«Η Τεχεράνη θα απαντήσει αποφασιστικά και καταστροφικά σε οποιονδήποτε εχθρό αναλαμβάνει απειλητικές δράσεις» επισήμανε ο Χοσεΐν Σαλαμί.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «δεν έχει καμία εξουσία ή δικαίωμα να υπαγορεύει την ιρανική εξωτερική πολιτική».

US Strikes Houthi Targets In Yemen In Massive Bombardment



President Trump launched large-scale attacks on Yemen’s Houthis overnight after the group threatened to target Israeli-linked ships in the Red Sea over Gaza’s blockade.



The US strikes have killed at least 23 people in… pic.twitter.com/zhzzmqSLmV — RT_India (@RT_India_news) March 16, 2025

«Τερματίστε την υποστήριξη για την ισραηλινή γενοκτονία και την τρομοκρατία», ανάρτησε στο X την Κυριακή. «Σταματήστε να σκοτώνετε τον λαό της Υεμένης».

Ο Τραμπ διέταξε το Σάββατο το μεγαλύτερο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων των Χούθι από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, σηματοδοτώντας αυτό που ένας αμερικανός αξιωματούχος είπε, την έναρξη «αδυσώπητων» αμερικανικών επιδρομών.

Από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τους Χούθι ανέφερε ότι τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 101 τραυματίστηκαν στις επιδρομές ενώ υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις της θα απαντήσουν στα πλήγματα των ΗΠΑ.Οι Χούθι ανέφεραν μια σειρά εκρήξεων το βράδυ του Σαββάτου στη Σαναά και στη βόρεια επαρχία Σαάντα - το προπύργιο των ανταρτών στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.

BREAKING: Trump has ordered strikes on pro-Iran Houthis in Yemen, including radars, missile systems and drone sites.



Is this more peace or less peace? I’m confused. pic.twitter.com/UpZMXxvUtG — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 15, 2025

«Χρηματοδοτούμενοι από το Ιράν, οι τραμπούκοι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών και στόχευσαν τα στρατεύματά μας και τους συμμάχους μας», έγραψε ο Τραμπ στην κοινωνική του πλατφόρμα Truth Social, προσθέτοντας ότι η «πειρατεία, η βία και η τρομοκρατία» τους κόστισαν «δισεκατομμύρια δολάρια» και έθεσαν ζωές σε κίνδυνο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι τα χτυπήματα είναι ένα μήνυμα προς το Ιράν, στο οποίο έστειλε επιστολή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα προτείνοντας διαπραγματεύσεις για μια νέα πυρηνική συμφωνία.

Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ

Την ίδια ώρα, το ΑΧΙΟS αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ είχε διατάξει το Πεντάγωνο να αρχίσει να προετοιμάζει στρατιωτικά σχέδια κατά των Χούθι μετά την απόφασή του «να τους επαναπροσδιορίσει» ως τρομοκρατική οργάνωση αρκετές εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Αφού οι Χούθι κατέρριψαν ένα αμερικανικό στρατιωτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πριν από δύο εβδομάδες, οι προετοιμασίες για τα πλήγματα επιταχύνθηκαν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την περασμένη Παρασκευή ο Τραμπ ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης και χθες Σάββατο έδωσε την τελική εντολή να πραγματοποιηθεί, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε εκ των προτέρων έναν μικρό αριθμό βασικών συμμάχων. Μάλιστα, πριν ξεκινήσει η επίθεση, οι ΗΠΑ είχαν ειδοποιήσει το Ισραήλ για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει, σύμφωνα με ανώτερο ισραηλινό αξιωματούχο.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μίλησε με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ λέγοντας ότι «οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι σε αμερικανικά στρατιωτικά και εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα δεν θα γίνουν ανεκτές».

Λαβρόφ: Σταματήστε τις επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις αεροπορικές επιδρομές κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

«Απαντώντας στα επιχειρήματα του Αμερικανού εκπροσώπου, ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση παύση της χρήσης ισχύος και τη σημασία που έχει όλες οι πλευρές να δεσμευτούν σε πολιτικό διάλογο προκειμένου να βρεθεί λύση που θα αποτρέψει περαιτέρω αιματοχυσία», σύμφωνα με το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

