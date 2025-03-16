ΗΠΑ: «Αδυσώπητα» χτυπήματα κατά των Χούθι μέχρι να υποχωρήσουν

Οι ΗΠΑ υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τα «αδυσώπητα» χτυπήματα κατά των Χούθι μέχρι εκείνοι να υποχωρήσουν. Από πλευράς τους οι Χούθι επιμένουν ότι θα συνεχίσουν τα πλήγματα σε πλοία έως ότου αρθεί το μπλοκ και εισαχθεί βοήθεια στη Γάζα.

Οι Χούθι, μάλιστα, τόνισαν ότι οι επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα συνιστούν πραγματική απειλή για τη διεθνή ναυτιλία.

Ειδικότερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσουν «αδυσώπητα» πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη έως ότου η μαχητική ομάδα σταματήσει τις στρατιωτικές της ενέργειες με στόχο αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και παγκόσμια ναυτιλία.

Μιλώντας στο Fox News την Κυριακή, λίγες ώρες αφότου η κυβέρνηση Τραμπ εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας στην Υεμένη, ο Χέγκσεθ είπε ότι η εκστρατεία ήταν απάντηση στις πολλές επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει οι Χούθι σε πλοία από τον Νοέμβριο του 2023 και χρησίμευσε ως προειδοποίηση προς το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει την ομάδα.

«Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να πείτε 'Δεν πλήττουμε πλέον πλοία. Δεν πλήττουμε περιουσιακά στοιχεία'», είπε ο Χέγκσεθ.

Στην ίδια γραμμή ο Μάρκ Ρούμπιο, ανέφερε ότι οι Χούθι δε θα μπορούσαν να επιτεθούν σε πλοία αν δεν είχαν την υποστήριξη του Ιράν. Προσέθεσε, μάλιστα, ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιθέσεις έως ότου αποδυναμωθούν οι Χούθι και δεν έχουν πλέον ικανότητα να πλήττουν την παγκόσμια ναυτιλία.

Είπε ότι δεν έγινε λόγος για χερσαίες επιδρομές των ΗΠΑ στην Υεμένη, συμπληρώνοντας: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για αυτό αυτή τη στιγμή».

Υπενθυμίζεται ότι αμερικανικές επιδρομές κατά στόχων των Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε χθες μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών κατά των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και προειδοποίησε ότι, αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις κατά των εμπορικών πλοίων και των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, «η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο». Ταυτόχρονα ζήτησε από το Ιράν «να διακόψει αμέσως» την υποστήριξη προς «τους τρομοκράτες Χούθι».

Intensive airstrikes ordered by President Trump against the Houthis in Yemen. Long overdue. Biden’s weak response to Iran-backed Houthi piracy and terrorism just encouraged them. pic.twitter.com/6xUTzktJUw — Rɪᴄʜᴀʀᴅ Kᴇᴍᴘ ⋁ (@COLRICHARDKEMP) March 15, 2025

Οι αμερικανικές επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγες ημέρες αφού οι Χούθι ανακοίνωσαν σχέδια για την επανάληψη των επιθέσεων κατά ισραηλινών πλοίων που πλέουν στην Ερυθρά, την Αραβική Θάλασσα, το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και τον Κόλπο του Αντεν, τερματίζοντας την ανάπαυλα που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο μαζί με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν περισσότερες των 100 επιθέσεις κατά πλοίων από τον Νοέμβριο του 2023 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, διαταράσσοντας τη διεθνή ναυσιπλοΐα και αναγκάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιλέγουν μακρύτερες και περισσότερο κοστοβόρες θαλάσσιες οδούς. «Η επίθεση των Χούθι κατά των αμερικανικών πλοίων δεν θα γίνει ανεκτή. Θα κάνουμε χρήση συντριπτικής θανατηφόρας ισχύος μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας», προειδοποίησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Τραμπ.

🚨BREAKING: TRUMP ORDERS STRIKES ON HOUTHI TARGETS IN YEMEN—RADARS, MISSILES, DRONES HIT



U.S. forces have launched airstrikes on pro-Iran Houthi sites in Sanaa, Yemen, targeting radar systems, missile launchers, and drone facilities.



Israeli media confirms Israel was not… https://t.co/vSzvZXBXJ0 pic.twitter.com/GSlW5iaTit — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 15, 2025

Αναλυτικά η χθεσινή ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ:

«Σήμερα, διέταξα τον στρατό των ΗΠΑ να εξαπολύσει αποφασιστική και ισχυρή στρατιωτική δράση κατά των τρομοκρατών Χούθι στην Υεμένη. Έχουν εξαπολύσει μια αδυσώπητη εκστρατεία πειρατείας, βίας και τρομοκρατίας εναντίον αμερικανικών και άλλων πλοίων, αεροσκαφών και drones

Η απάντηση του Τζο Μπάιντεν ήταν αξιολύπητα αδύναμη, οπότε οι ασυγκράτητοι Χούθι συνέχισαν να πραγματοποιούν τις δράσεις τους. Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που ένα εμπορικό πλοίο με αμερικανική σημαία διέσχισε με ασφάλεια τη Διώρυγα του Σουέζ, την Ερυθρά Θάλασσα ή τον Κόλπο του Άντεν. Το τελευταίο αμερικανικό πολεμικό πλοίο που πέρασε από την Ερυθρά Θάλασσα, πριν από τέσσερις μήνες, δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι πάνω από δώδεκα φορές. Χρηματοδοτούμενοι από το Ιράν, οι τραμπούκοι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών και στόχευσαν τα στρατεύματά μας και τους συμμάχους μας. Αυτές οι ανελέητες επιθέσεις έχουν κοστίσει στις ΗΠΑ και στην Παγκόσμια Οικονομία πολλά δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ, ταυτόχρονα, θέτουν σε κίνδυνο αθώες ζωές.

Η επίθεση των Χούθι σε αμερικανικά πλοία δεν θα είναι ανεκτή. Θα χρησιμοποιήσουμε συντριπτική θανατηφόρα δύναμη μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας. Οι Χούθι έχουν πλήξει τη ναυτιλία σε μια από τις πιο σημαντικές πλωτές οδούς του κόσμου, ακινητοποιώντας τεράστιες περιοχές του παγκόσμιου εμπορίου και επιτίθενται στη βασική αρχή της Ελευθερίας της Ναυσιπλοΐας από την οποία εξαρτάται το Διεθνές Εμπόριο.

Οι γενναίοι πολεμιστές μας πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή εναέριες επιθέσεις στις βάσεις, τους ηγέτες και τις πυραυλικές άμυνες των τρομοκρατών για να προστατεύσουν την αμερικανική ναυτιλία, τον αεροπορικό και ναυτικό εξοπλισμό και να αποκαταστήσουν την ελευθερία πλοήγησης. Καμία τρομοκρατική δύναμη δεν θα εμποδίσει τα αμερικανικά εμπορικά και ναυτικά πλοία να πλέουν ελεύθερα στις πλωτές οδούς του κόσμου.

Προς όλους τους τρομοκράτες Χούθι, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ, ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ, ΘΑ ΒΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΔΕΙ!

Προς Ιράν: Η υποστήριξη στους τρομοκράτες Χούθι πρέπει να σταματήσει ΑΜΕΣΑ! ΜΗΝ απειλείτε τον Αμερικανικό Λαό, τον Πρόεδρό του, ο οποίος έχει λάβει μία από τις ισχυρότερες εντολές στην Προεδρική Ιστορία, ή τις παγκόσμιες ναυτιλιακές λωρίδες. Αν το κάνετε, ΠΡΟΣΟΧΗ, γιατί η Αμερική θα σας καταστήσει υπόλογους και, δεν θα είμαστε καλοί με αυτό!»

Με αντίποινα απείλησε η Τεχεράνη

Με αντίποινα κατά των ΗΠΑ προειδοποίησε νωρίτερα ο Διοικητής του στρατού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί ότι θα απαντήσει η Τεχεράνη στις ολονύχτιες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθι.

«Η Τεχεράνη θα απαντήσει αποφασιστικά και καταστροφικά σε οποιονδήποτε εχθρό αναλαμβάνει απειλητικές δράσεις» επισήμανε ο Χοσεΐν Σαλαμί.

Ακόμη, πριν από αυτή τη δήλωση, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araghchi, τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση «δεν έχει καμία εξουσία ή δικαίωμα να υπαγορεύει την ιρανική εξωτερική πολιτική».

US Strikes Houthi Targets In Yemen In Massive Bombardment



President Trump launched large-scale attacks on Yemen’s Houthis overnight after the group threatened to target Israeli-linked ships in the Red Sea over Gaza’s blockade.



The US strikes have killed at least 23 people in… pic.twitter.com/zhzzmqSLmV — RT_India (@RT_India_news) March 16, 2025

«Τερματίστε την υποστήριξη για την ισραηλινή γενοκτονία και την τρομοκρατία», ανάρτησε στο X την Κυριακή. «Σταματήστε να σκοτώνετε τον λαό της Υεμένης».

Πηγή: skai.gr

