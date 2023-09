Χονγκ Κονγκ: Δύο νεκροί και εκατό τραυματίες από τις χειρότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 140 ετών - Δείτε Βίντεο

Δύο νεκρούς και περισσότερους από εκατό τραυματίες μετράει το Χονγκ Κονγκ από τις χειρότερες βροχοπτώσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά αρχεία, το 1884. Βίντεο δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, εμπορικά κέντρα, σταθμούς μετρό και σήραγγες.

Ο ακραίος καιρός βύθισε επίσης στο χάος την κοντινή κινεζική πόλη Shenzhen, έναν τεχνολογικό κόμβο περισσότερων από 17,7 εκατομμυρίων ανθρώπων, με τις επιχειρήσεις και τις συγκοινωνίες να έχουν πληγεί σοβαρά.

«Δεν έχω ξαναδεί σκηνές όπως αυτή. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τυφώνων, δεν ήταν ποτέ τόσο σοβαρός. Είναι πολύ τρομακτικό», είπε η βοηθός νοσοκόμα Connie Cheung, 65 ετών από το Χονγκ Κονγκ.

Shing Mun River in Sha Tin, #HongKong. I don't think I would walk on that bridge 👀#ClimateCrisis pic.twitter.com/thGTNjtKS6