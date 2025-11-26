Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φλέγεται ουρανοξύστης στο Χονγκ Κονγκ - Παγιδευμένοι πολίτες - Δείτε βίντεο

Αρκετοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι, ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTHK, επικαλούμενος την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα  

Χονγκ Κονγκ

Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα συγκρότημα κατοικιών στη βόρεια περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, με σύννεφα πυκνού καπνού να υψώνονται καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Αρκετοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTHK, επικαλούμενος την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα, ανέφερε.

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα, παρέχοντας σχεδόν 2.000 οικιστικές μονάδες. Αρκετά κτίρια γύρω από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη έχουν σκαλωσιές από μπαμπού στο εξωτερικό τους. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χονγκ Κονγκ ουρανοξύστης Φωτιά Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark