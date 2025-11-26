Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα συγκρότημα κατοικιών στη βόρεια περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ την Τετάρτη, με σύννεφα πυκνού καπνού να υψώνονται καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αγωνίζονται να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Αρκετοί άνθρωποι είναι παγιδευμένοι μέσα στο κτίριο, ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTHK, επικαλούμενος την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα, ανέφερε.

Video shows frequent explosions and scaffolding fire at Hung Fuk Court in Tai Po district of Hong Kong, China, many people trapped. - local media pic.twitter.com/Q20tgPFdG3 — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 26, 2025

Το Wang Fuk Court είναι ένα συγκρότημα κατοικιών που αποτελείται από οκτώ οικοδομικά τετράγωνα, παρέχοντας σχεδόν 2.000 οικιστικές μονάδες. Αρκετά κτίρια γύρω από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη έχουν σκαλωσιές από μπαμπού στο εξωτερικό τους.

Major fire in Hong Kong’s Tai Po leaves man severely burned, residents trapped



Police said that it has received multiple reports of people trapped in building, with one man sustaining severe burnshttps://t.co/MpBXMipADL pic.twitter.com/ppnUm3Gjto — Bien Perez (@BienPerez) November 26, 2025

BREAKING:



Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong.



Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames. pic.twitter.com/3ZV6JHqB21 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.