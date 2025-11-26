Πρόστιμο άνω των 10 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε στην Aena, την ισπανική εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων και έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων στον κόσμο, για την εφαρμογή συστημάτων αναγνώρισης προσώπου σε οκτώ αεροδρόμια.

Η Ισπανική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (AEPD) επέβαλε πρόστιμο άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Aena για την ανάπτυξη των συστημάτων αναγνώρισης προσώπου γιατί δεν διενήργησε προηγουμένως έγκυρη εκτίμηση επιπτώσεων που, μεταξύ άλλων, θα εξέταζε την αναγκαιότητα, την καταλληλότητα και την αναλογικότητα του μέτρου.

Το συνολικό πρόστιμο ανέρχεται σε 10.043.002 ευρώ για παραβίαση του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η αρχή επιβεβαιώνει επίσης την προσωρινή αναστολή κάθε επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων.

Η Aena έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Ο ισπανικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων, σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, υποστηρίζει ότι η απόφαση δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας.

Η Aena εγγυάται ότι δεν υπήρξε παραβίαση ασφάλειας και, ως εκ τούτου, καμία διαρροή δεδομένων των χρηστών των διαφόρων βιομετρικών προγραμμάτων επιβίβασης που αναπτύχθηκαν σε αεροδρόμια του δικτύου της στην Ισπανία, ούτε κανενός τρίτου μέρους.

Πρόσθεσε ότι τα «υποκείμενα των δεδομένων έδωσαν οικειοθελώς την ενημερωμένη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τη χρήση βιομετρικής πρόσβασης».

Εξήγησε επίσης ότι εφάρμοσε τη βιομετρική επιβίβαση, μαζί με τις αεροπορικές εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, για να προσφέρει στους επιβάτες μια καλύτερη εμπειρία αεροδρομίου, βελτιστοποιώντας τη διαδικασία check-in.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου «θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση για την επανεκκίνηση του προγράμματος το συντομότερο δυνατό».



