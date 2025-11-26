Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται εννέα επαρχίες στη νότια Ταϊλάνδη, η οποία πλήττεται από τις χειρότερες εδώ και χρόνια πλημμύρες, με τον απολογισμό των νεκρών να φτάνει τους 33 και περισσότερες βροχοπτώσεις να αναμένονται στην περιοχή.

Η πόλη Χατ Γιάι έχει πληγεί περισσότερο, με το μεγαλύτερο μέρος της να βρίσκεται κάτω από το νερό και τους κατοίκους να είναι σε απόγνωση.

Μέσα σε μία μόνο ημέρα την περασμένη εβδομάδα έπεσαν στη Χατ Γιάι 335 χιλιοστά βροχής, η μεγαλύτερη ποσότητα εδώ και 300 χρόνια.

Περίπου 20 ελικόπτερα και 200 σκάφη συμμετέχουν στις προσπάθειες των διασωστών για απεγκλωβισμούς ενώ αεροσκάφη και φορτηγά μεταφέρουν στη Χατ Γιάι σκάφη χωρίς καρίνα, καθώς και φουσκωτά σκάφη, μαζί με ιατρικά εφόδια και προσωπικό, για την ανακούφιση των πληγέντων .

This afternoon, aerial views show devastating flooding in Hat Yai, Songkhla Province, Thailand, with 13 lives lost so far. pic.twitter.com/zLIeHUUssP — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2025

Ελικόπτερα θα παραδώσουν τρόφιμα και θα απομακρύνουν ασθενείς καθώς έχει πλημμυρίσει ο πρώτος όροφος του κύριου δημόσιου νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονται 600 ασθενείς, περίπου 50 από τους οποίους στη μονάδα εντατικής.

Οι ασθενείς, οι συγγενείς τους και το ιατρικό προσωπικό, που βρίσκονται στο νοσοκομείο, ανέρχονται σε περίπου 2.000 ανθρώπους και σκάφη θα μπορέσουν να τους παραδώσουν τρόφιμα, καθώς τα νερά υποχωρούν, δήλωσε στο Ρόιτερς αξιωματούχος των υγειονομικών αρχών.

Οι πλημμύρες σε εννέα ταϊλανδικές επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα, όπου βρίσκεται η Χατ Γιάι, έπληξαν περισσότερες από 980.000 κατοικίες και περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Αξιωματούχοι της ταϊλανδικής μετεωρολογικής υπηρεσίας ανακοίνωσαν πως περιμένουν σήμερα καταιγίδες και σφοδρές βροχοπτώσεις σε αρκετές νότιες επαρχίες, περιλαμβανομένης της Σόνγκχλα.

Εκτός από την Ταϊλάνδη, πλημμύρες έπληξαν και οκτώ κρατίδια στη γειτονική Μαλαισία για δεύτερη διαδοχική χρονιά, αναγκάζοντας τις δύο χώρες να απομακρύνουν από τα σπίτια τους σχεδόν 45.000 ανθρώπους.

Στην Ινδονησία, οκτώ ως 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα από πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ ένας σκοτώθηκε στη Μαλαισία.

Πηγή: skai.gr

