Πολύ κοντά σε συμφωνία στη βάση του ειρηνευτικούς σχεδίου 28 σημείων των ΗΠΑ φαίνεται ότι είναι η Ρωσία και η Ουκρανία, καθώς έχει επιτευχθεί «συναίνεση» για τα περισσότερα από τα σημεία του σχεδίου.

Το σχέδιο προβλέπει την παραχώρηση των ανατολικών ουκρανικών εδαφών σε Ντοντέτσκ, Λουχάνσκ, (στην περιοχή του Ντομπάς), Χερσώνα και Ζαπορίζια που έχει καταλάβει η Ρωσία από την αρχή του πολέμου.

Ωστόσο, στην περιοχή του Ντονμπάς, στο δυτικό Ντονέτσκ, η Ουκρανία εξακολουθεί να διατηρεί μία ζώνη περίπου 6.600 τ. χλμ. – περιλαμβανομένης μιας ζώνης οχύρωσης (fortress belt) που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της χώρας και αρνείται (προς ώρας) να την παραχωρήσει.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται ανώτερη ουκρανική πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων, η αποχώρηση της Ουκρανίας από το δυτικό Ντονέτσκ θα σήμαινε την απώλεια όχι μόνο εδαφών, αλλά και ενός σημαντικού χαρακώματος ενάντια σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επίθεση

Από την άλλη, η κατάκτηση ολόκληρου του Ντονέτσκ από τη Ρωσία θα εδραίωνε τη διεθνώς μη αναγνωρισμένη διεκδίκησή της επί της περιφέρειας και θα της επέτρεπε να αποφύγει περαιτέρω βαριές στρατιωτικές απώλειες.

Προηγούμενες προτάσεις των ΗΠΑ ζητούσαν από την Ουκρανία να παραδώσει την περιοχή, ώστε να μετατραπεί σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη υπό ρωσική διοίκηση. Η ουκρανική πηγή δήλωσε στο CNN ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στο θέμα αυτό, αλλά δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενο ή τη διατύπωση επί της πρότασης.

«Θα ήταν πολύ λάθος να πούμε ότι έχουμε τώρα την εκδοχή που είναι αποδεκτή από την Ουκρανία», πρόσθεσε η πηγή.



