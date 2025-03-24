Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου διέθετε επαρκή ηλεκτρική ισχύ από τους εναπομείναντες υποσταθμούς κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της Παρασκευής δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της National Grid, John Pettigrew.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο υποσταθμοί παρέμειναν πλήρως λειτουργικοί και ήταν «πάντα διαθέσιμοι» για την τροφοδοσία του Χίθροου και των εταιρειών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, παρά την ύπαρξη εναλλακτικής ενεργειακής παροχής, το αεροδρόμιο βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους διακοπής για 18 ώρες. Το γεγονός αυτό έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κρίσεων και των διαδικασιών μετάβασης σε εφεδρικές πηγές ενέργειας.

Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στη διοίκηση του αεροδρομίου, ενώ η κυβέρνηση έχει διατάξει επίσημη έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν την εκτεταμένη αναστάτωση.

Το Χίθροου, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης, εξυπηρέτησε πάνω από 83,9 εκατομμύρια επιβάτες το 2024 και περίπου 200.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από το κλείσιμο της Παρασκευής.

Πηγή: skai.gr

