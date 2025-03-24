Δράστης άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί εναντίον πολιτών σε διασταύρωση στο βόρειο Ισραήλ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας έναν ακόμα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης, με τον επιτιθέμενο να έχει «εξουδετερωθεί», σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επίθεση έγινε στη διασταύρωση Τισμπί, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Χάιφα, ενώ οι πολίτες περίμεναν σε μία στάση λεωφορείου, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Ο δράστης πρώτα έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στους πολίτες και μετά βγήκε από το όχημα και άνοιξε πυρ.

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας Magen David Adom, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε ότι στην επίθεση έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος περίπου 70 χρονών και ένας ακόμα, ηλικίας περίπου 20 ετών, τραυματίστηκε και είναι σε «σοβαρή κατάσταση».

Ο «τρομοκράτης εξουδετερώθηκε άμεσα από τους αστυνομικούς που ήταν παρόντες στο σημείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

