Κρεμλίνο: Ρωσία και ΗΠΑ έχουν συναντίληψη για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο τόνισε πως η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν «συναντίληψη για την ανάγκη να προχωρήσουν προς μια διευθέτηση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», αλλά ότι υπάρχουν ακόμη «πολλές διαφορετικές πτυχές που πρέπει να επεξεργαστούν».

Οι διαπραγματεύσεις στη Σαουδική Αραβία μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσινγκτον επικεντρώνονται σε τεχνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας για τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ενώ τόνισε πως η πρόταση ήταν του Τραμπ «και ο πρόεδρος Πούτιν συμφώνησε με αυτή».

Σημειώνεται πως οι συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας είναι σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί, με τις ΗΠΑ να έχουν βασικό στόχο να διασφαλίσου συμφωνία για τη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ σημείωσε πως το ρωσικό μορατόριουμ για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία παραμένει σε ισχύ, παρά τις αναφορές για συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους ενεργειακών υποδομών.

Όπως σημείωσε, η Ρωσία παρακολουθεί την κατάσταση, όπως και οι ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη της περασμένης εβδομάδας να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες σε ενεργειακούς στόχους της Ουκρανίας.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί άλλες εντολές από τον πρόεδρο», δήλωσε ο Πεσκόφ όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία σκοπεύει να διατηρήσει το μορατόριουμ ή όχι.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας ακολουθούν όλες τις οδηγίες του ανώτατου αρχιστράτηγου, αλλά φυσικά παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση. Οι Αμερικανοί συνομιλητές μας είναι επίσης σε θέση να παρακολουθούν την κατάσταση και να εξάγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα», επισήμανε.

Το Κίεβο, το οποίο κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε σχεδόν αμέσως το μορατόριουμ, και τόνισε πως θα πρέπει να υπογράψει επίσημο έγγραφο για να αναστείλει τις δικές του επιθέσεις, κάτι που δεν έχει συμβεί.

Πηγή: skai.gr

