Η φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο του Αεροδρομίου Χίθροου για το μεγαλύτερο μέρος της Παρασκευής, η αστυνομία εκτιμά ότι κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε βλάβη του συστήματος και όχι σε σαμποτάζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου.

Ειδικότερα στην ανακοίνωσή της η πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί στον «εξοπλισμό ηλεκτρικής διανομής».

Μάλιστα, αξιωματούχοι πυρασφάλειας βρίσκονται στο σημείο για να εξετάσουν διάφορες γραμμές που εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα, οι περιορισμοί στις νυχτερινές πτήσεις έχουν αρθεί προσωρινά για να βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Νωρίτερα το αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας είχε ανακοινώσει ότι ξεκίνησε τη διαδικασία επαναλειτουργίας μετά από τη διακοπή της παροχής ρεύματος λόγω μιας πυρκαγιάς, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο του πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Ευρώπης για όλη την ημέρα, εγκλωβίζοντας χιλιάδες επιβάτες και προκαλώντας παγκόσμιο χάος στις μεταφορές.

Το Χίθροου, το πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του κόσμου, αναγκάστηκε να κλείσει μετά από μια τεράστια πυρκαγιά που κατέστρεψε έναν υποσταθμό κοντά στο αεροδρόμιο το βράδυ της Πέμπτης.

«Οι ομάδες μας έχουν εργαστεί αδιάκοπα από την ώρα του περιστατικού για να εξασφαλίσουν μια γρήγορη αποκατάσταση. Τώρα μπορούμε με ασφάλεια να ξεκινήσουμε ξανά τις πτήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στον επαναπατρισμό και τη μετακίνηση των αεροσκαφών», ανέφερε το αεροδρόμιο σε δήλωσή του στο X.

«Ελπίζουμε να λειτουργήσουμε πλήρως αύριο και θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες σύντομα. Η προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων στο αεροδρόμιο. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε από το περιστατικό.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της British Airways, Sean Doyle, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ότι η κατάσταση στο αεροδρόμιο Χίθροου ήταν «πρωτοφανής» και πως δεν είχε δει κλείσιμο τέτοιου μεγέθους εδώ και πολλά χρόνια.

Η διακοπή όχι μόνο προκάλεσε δυσφορία στους ταξιδιώτες αλλά προκάλεσε και οργή στις αεροπορικές εταιρείες που εξεπλάγησαν για το πώς μια τόσο κρίσιμη υποδομή απέτυχε να προλάβει το πρόβλημα.

Η αεροπορική βιομηχανία βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με την προοπτική μιας οικονομικής ζημιάς που θα μπορούσε να φτάσει δεκάδες εκατομμύρια λίρες, ενώ αναμένονται αντιπαραθέσεις για το ποιος θα επωμιστεί το κόστος.

«Θα περίμενε κανείς ότι θα είχαν σημαντικό σύστημα εφεδρικής ενέργειας», δήλωσε στέλεχος μιας ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας στο Reuters.

Η αστυνομία ανέφερε ότι, ενώ δεν υπάρχει ένδειξη για ύποπτο ενέργεια, διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο δολιοφθοράς τις έρευνες για τα αίτια έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, λόγω των δυνατοτήτων τους και της κρισιμότητας της υποδομής.

Οι ειδικοί της αεροπορίας είπαν ότι η τελευταία φορά που τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετώπισαν μια τέτοια μεγάλη αναστάτωση ήταν κατά την ηφαιστειακή τέφρα της Ισλανδίας το 2010, όταν ακυρώθηκαν περίπου 100.000 πτήσεις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.