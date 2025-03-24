Τα διαδικτυακά συστήματα της κρατικής εταιρίας σιδηροδρόμων της Ουκρανίας Ukrzaliznytsia αποτέλεσαν στόχο κυβερνοεπίθεσης μεγάλης κλίμακας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Η διακοπή αναφέρθηκε αρχικά χθες όταν η Ukrzaliznytsia ενημέρωσε τους χρήστες της για την κατάρρευση του ηλεκτρονικού της συστήματος και ζήτησε από τους επιβάτες να αγοράζουν εισιτήρια στα γκισέ ή στα τρένα.

Σήμερα, κίνηση στον σιδηρόδρομο είναι σταθερή και τα δρομολόγια διεξάγονται χωρίς καθυστερήσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας στο Telegram. Από χθες καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση των διαδικτυακών συστημάτων.

Η εταιρία σιδηροδρόμων δήλωσε ότι οι επιβάτες μπορούν σήμερα να εκδίδουν εισιτήρια στα γκισέ ή στα τρένα, έως ότου αποκατασταθούν τα εφεδρικά συστήματα μετά τη «συστημικη, όχι ασήμαντη και πολυεπίπεδη», όπως τη χαρακτήρισε, επίθεση.

Μετά τη ρωσική εισβολή του 2022 και το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από την Ουκρανία, τα τρένα έγιναν το βασικό μέσο μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας καθώς και προς και από άλλες χώρες.

Οι σιδηρόδρομοι μετέφεραν περίπου 20 εκατ. επιβάτες και 148 εκατ. τόνους εμπορευμάτων πέρυσι, δήλωσε τον Δεκέμβριο ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

