Χεζμπολάχ: Είχαμε δεχτεί εκεχειρία με Ισραήλ την ημέρα που σκοτώθηκε ο Νασράλα

Η Χεζμπολάχ είχε ενημερώσει τις αρχές του Λιβάνου ότι δεχόταν την κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, την ημέρα που ο ηγέτης της, ο Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κυβερνητική πηγή.

Μέχρι τότε, η πανίσχυρη σιιτική οργάνωση έθετε ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο να σταματήσουν οι μάχες στη Γάζα μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Η Χεζμπολάχ άνοιξε το μέτωπο του νοτίου Λιβάνου εναντίον του Ισραήλ πριν από έναν χρόνο, για να στηρίξει τη Χαμάς.

«Στις 27 Σεπτεμβρίου η Χεζμπολάχ ενημέρωσε επισήμως την κυβέρνηση του Λιβάνου, μέσω του προέδρου του κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι, ότι δεχόταν τη διεθνή πρωτοβουλία για κατάπαυση του πυρός», είπε αυτή η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι βρισκόταν εκείνη την ημέρα στον ΟΗΕ, όπου ήταν υπό συζήτηση μια διεθνής πρόταση κατάπαυσης του πυρός για 21 ημέρες, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και των ΗΠΑ. Ο Μικάτι ενημέρωσε τους συνομιλητές του για τη θέση που θα τηρούσε η Χεζμπολάχ, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Οι διεθνείς διαπραγματευτές ανέμεναν την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στην ομιλία του, την ίδια ημέρα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ότι θα συνέχιζε να πλήττει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε ένα κτίριο στα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, όπου βρισκόταν ο Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε.

Μετά τον θάνατο του Νασράλα η κυβέρνηση του Λιβάνου «δεν έχει πλέον επαφές με τη Χεζμπολάχ», είπε η ίδια πηγή.

Την Τρίτη ο «υπ’ αριθμόν 2» της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, είπε ότι η οργάνωση «στηρίζει τις πολιτικές προσπάθειες του προέδρου Μπέρι που έχουν ως στόχο την κατάπαυση του πυρός».

Ο Ναμπίχ Μπέρι είναι ο επικεφαλής του σιιτικού κινήματος Αμάλ, συμμάχου της Χεζμπολάχ.

Ο Κάσεμ, η ομιλία του οποίου μεταδόθηκε από το κανάλι της Χεζμπολάχ, το al-Manar, δεν συνέδεσε την κατάπαυση του πυρός με τον τερματισμό των μαχών στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

