Τραμπ: Ο Μακρόν θα σας «γδύσει» αν δεν προσέχετε

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σε ένα podcast που μεταδόθηκε σήμερα ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είναι «ένας έξυπνος τύπος» που «θα σας έγδυνε αν δεν προσέχετε».

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία σχολίασε κυρίως σε αυτήν την εκπομπή την προεδρία του Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκάλεσε «παλιάτσο» και «ηλίθιο».

«Δεν έχουμε πραγματικό πρόεδρο. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι θεμελιωδώς ανόητος και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο επειδή οι άλλοι τύποι (σ.σ. οι ηγέτες) είναι σε φόρμα», είπε ο 78χρονος δισεκατομμυριούχος που συχνά αναφέρεται στη διανοητική κατάσταση του Μπάιντεν. Κάλεσε τους ψηφοφόρους να εκλέξουν έναν ηγέτη ικανό να αντιπαρατεθεί με τους «σκληρούς» και «έξυπνους» ηγέτες, αναφέροντας στην αρχή τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και στη συνέχεια τον πρόεδρο της Γαλλίας.

«Ο Μακρόν είναι έξυπνος τύπος, είναι βαθιά αφοσιωμένος στη Γαλλία, θα σας έγδυνε αν δεν προσέχατε», είπε ο Τραμπ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του ο Τραμπ μιμείται συχνά τον Γάλλο πρόεδρο. Μιλάει με γαλλική προφορά και «θυμάται» μια συζήτηση που λέει ότι είχε με τον Μακρόν για ένα θέμα που αφορούσε τους δασμούς και στο οποίο υποστηρίζει ότι τον ανάγκασε να υποχωρήσει.

Το 2023 ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μακρόν ότι «γλείφει» τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, μετά την επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

