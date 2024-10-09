Η Γερμανία φέρεται να επανεξετάζει τη θέση της όσον αφορά τους περιορισμούς που εφαρμόζει στην Τουρκία σε σχέση με την πώληση αμυντικού υλικού, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Απόλυτη προτεραιότητα για την τουρκική πλευρά είναι η άρση των αντιρρήσεων του Βερολίνου στην προμήθεια ευρωπαϊκών μαχητικών 5ης γενιάς Eurofighter.

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο χωρών φαίνεται να απέκτησαν πιο σοβαρό χαρακτήρα μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς στη Νέα Υόρκη, τον περασμένο μήνα, και εν αναμονή της επίσκεψης του δεύτερου στην Τουρκία εντός του τρέχοντος μηνός, αν και η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η τουρκική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Cumhuriyet σημειώνει σήμερα ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη συνάντηση της Νέας Υόρκης, η τουρκική και η γερμανική αντιπροσωπεία επικοινώνησαν συχνά για το θέμα των Eurofighter και ως αποτέλεσμα των επαφών σημειώθηκε κάποια πρόοδος στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Ισπανία, μέλη της κοινοπραξίας Eurofighter, εγκρίνουν την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, αλλά η πώληση αυτή «κολλάει» στην άρνηση της Γερμανίας. Η Τουρκία προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία σε πρώτη φάση για τουλάχιστον 20 μαχητικά Eurofighter, αξίας 5,6 δισ. δολαρίων.

Η πώληση των μαχητικών αεροσκαφών δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες της Cumhuriyet, το Βερολίνο διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία σε σχέση με την ευαισθησία του για το θέμα των «ζωνών χρήσης των μαχητικών αεροσκαφών».

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Cumhuriyet, αλλά και το χθεσινό της Milliyet που επικαλείται το γερμανικό περιοδικό Spiegel, το Βερολίνο φέρεται να έχει εγκρίνει την πώληση όπλων αξίας 336 εκατ. ευρώ, κυρίως για το τουρκικό Ναυτικό. Ωστόσο, η Milliyet σημειώνει ότι τουρκικές «πηγές ασφαλείας δήλωσαν σχετικά με τον ισχυρισμό αυτό ότι προς το παρόν είναι φήμες».

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι μεταξύ των οπλικών συστημάτων που έχουν εγκριθεί για εξαγωγή, περιλαμβάνονται και 100 κατευθυνόμενοι πύραυλοι που παράγει η εταιρεία MBDA και 28 τορπίλες τύπου SeaHake της εταιρείας ThyssenKrupp για το τουρκικό Ναυτικό. Η τιμή των πυραύλων ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ η τιμή των τορπιλών στα 156 εκατ. ευρώ.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται επίσης ότι δόθηκε άδεια σε κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν γερμανικές βιομηχανίες να παράσχουν πακέτα αμυντικού υλικού για τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών υποβρυχίων τύπου U209. Ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 79 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η γερμανική κυβέρνηση θα προχωρήσει στην παράδοση εξαρτημάτων για κινητήρες, που προορίζονται για τουρκικές κορβέτες και φρεγάτες, αξίας 1,9 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.