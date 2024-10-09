Εν αναμονή μιας πιθανής επίθεσης αντιποίνων από το Ισραήλ στο Ιράν, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγκτσί, συναντήθηκε στο Ριαντ με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, την Τετάρτη στο πλαίσιο μιας διπλωματικής περιοδείας με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων με τους Άραβες γείτονες της χώρας.

Κατά την άφιξή του στο Ριάντ, ο Αραγκτσί είπε ότι οι συνομιλίες για τις συνεχιζόμενες περιφερειακές εξελίξεις είναι ο κύριος στόχος της επίσκεψής του στο βασίλειο.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτές οι συνομιλίες θα μπορούσαν να φέρουν καλύτερες συνθήκες για την Παλαιστίνη και τον Λίβανο και να βοηθήσουν στη βελτίωση της περιφερειακής ειρήνης. Σημειώνοντας ότι οι σχέσεις του Ιράν με τη Σαουδική Αραβία αναπτύσσονται στον σωστό δρόμο, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι θα συζητήσει διμερή θέματα σε ξεχωριστή επίσκεψη στη χώρα.

Η επίσκεψη του Ιρανού ΥΠΕΞ ενδεχομένως να σηματοδοτεί μία πιο ουδέτερη προσέγγιση στην κρίση της Μέσης Ανατολής από τα αραβικά κράτη του Κόλπου, αρκετά από τα οποία είναι από τους στενότερους εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, ο Αραγκτσί συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Faisal bin Farhan. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA ανέφερε ότι η περιφερειακή περιοδεία του Ιρανού ΥΠΕΞ είχε στο επίκεντρό της συνομιλίες για τον τερματισμό των «ισραηλινών εγκλημάτων» στη Γάζα και τον Λίβανο. Συναντήθηκε με κορυφαίους Λιβανέζους αξιωματούχους στη Βηρυτό την Παρασκευή και με τον Πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ στη Δαμασκό το Σάββατο.

Η Σαουδική Αραβία και το Ιράν έχουν μακρά ιστορία αντιπαλότητας, αλλά κατέληξαν σε μια νέα συμφωνία τον Μάρτιο του 2023 που μείωσε τις εντάσεις στον Περσικό Κόλπο και άνοιξε την πόρτα σε διπλωματικές επαφές υψηλού επιπέδου, όπως η συνάντηση της Τετάρτης.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από άλλους στενούς συμμάχους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων - και τα δύο από τα οποία συνήψαν επίσης διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ - διατήρησαν επίσης επαφή ή παρέστησαν σε συναντήσεις με Ιρανούς ηγέτες πρόσφατα, καθιστώντας σαφές ότι δεν σχεδιάζουν να πάρουν θέση σε μια ευθεία σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Πηγή: skai.gr

