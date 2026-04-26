Χεζμπολάχ: Δεν θα περιμένουμε την «αποτυχημένη διπλωματία» - Κλιμάκωση απέναντι στο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει την κατηγορία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία στον Λίβανο και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να απαντά σε όσα χαρακτηρίζει ως παραβιάσεις από το Ισραήλ και στην κατοχή του νότιου Λιβάνου.

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι οι επιθέσεις της σε ισραηλινούς στόχους στον νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ αποτελούν «νόμιμη απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό από την πρώτη ημέρα ανακοίνωσης της προσωρινής εκεχειρίας».

«Η Χεζμπολάχ δηλώνει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά ότι η συνεχιζόμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τον εχθρό… και κυρίως η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικού εδάφους και οι παραβιάσεις της κυριαρχίας του θα αντιμετωπιστούν με απάντηση και αντίσταση… έτοιμη να υπερασπιστεί τη γη και τον λαό της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η οργάνωση τονίζει επίσης ότι δεν θα περιμένει ούτε θα βασιστεί σε «αποτυχημένη διπλωματία».



