Επικοινωνία Στάρμερ-Τραμπ για το Ορμούζ: «Επείγουσα ανάγκη για αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν την Κυριακή την επείγουσα ανάγκη να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη να επανεκκινήσει η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, δεδομένων των σοβαρών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του γραφείου του Στάρμερ σε ανακοίνωση.

«Ο πρωθυπουργός παρουσίασε επίσης την τελευταία πρόοδο της κοινής του πρωτοβουλίας με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός εξέφρασε τις καλύτερες ευχές του προς τον Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία μετά τις σοκαριστικές σκηνές στο χθεσινοβραδινό Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Εξέφρασε την ανακούφισή του που ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία είναι ασφαλείς και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αξιωματικό.

Πηγή: skai.gr

