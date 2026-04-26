Το Ισραήλ απέστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Iron Dome μαζί με στρατιωτικό προσωπικό για τη λειτουργία του, στις αρχές του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησαν στο Axios.

Η στρατιωτική, αμυντική και πληροφοριακή συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα κατά τη διάρκεια του πολέμου, σημειώνει το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη του συστήματος Iron Dome εκτός Ισραήλ δεν είχε μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι από την έναρξη του πολέμου, τα ΗΑΕ έχουν δεχθεί περισσότερες επιθέσεις από το Ιράν από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην περιοχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, το Ιράν εκτόξευσε περίπου 550 βαλλιστικούς και πυραύλους cruise, καθώς και περισσότερα από 2.200 drones εναντίον της χώρας. Οι περισσότεροι πύραυλοι και τα drones αναχαιτίστηκαν, ωστόσο ορισμένα έπληξαν στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους.

Η μαζική επίθεση που δέχθηκαν τα ΗΑΕ οδήγησε τη χώρα να ζητήσει βοήθεια από συμμάχους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις να αποστείλουν μια συστοιχία Iron Dome με αναχαιτιστικά και αρκετές δεκάδες χειριστές, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ήταν η πρώτη φορά που το Ισραήλ έστειλε σύστημα Iron Dome σε άλλη χώρα, ενώ τα ΗΑΕ είναι η πρώτη χώρα εκτός ΗΠΑ και Ισραήλ όπου χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο σύστημα, ανέφερε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το σύστημα αναχαίτισε δεκάδες ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με δεύτερο Ισραηλινό αξιωματούχο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.