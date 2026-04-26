Οι πιστοί του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς κέρδισαν τις περισσότερες αναμετρήσεις στις παλαιστινιακές δημοτικές εκλογές, δήλωσαν αξιωματούχοι της εκλογικής επιτροπής την Κυριακή, σε μια ψηφοφορία που για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες περιέλαβε μια πόλη στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία διοικεί η αντίπαλη Χαμάς.

Η κάλπη του Σαββάτου σηματοδότησε τις πρώτες εκλογές οποιουδήποτε είδους στη Γάζα από το 2006 και τις πρώτες παλαιστινιακές εκλογές από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, με τη διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) με έδρα τη Δυτική Όχθη, υπό τον Αμπάς, δήλωσε ότι η συμπερίληψη της πόλης Ντέιρ αλ-Μπάλα στη Γάζα -η οποία υπέστη λιγότερες ζημιές από άλλες περιοχές του παρακτίου εδάφους κατά τη διάρκεια του πολέμου- είχε σκοπό να δείξει ότι η Γάζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Οι εκλογές, στις οποίες η προσέλευση των ψηφοφόρων ήταν χαμηλή, διεξήχθησαν «σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη στιγμή εν μέσω σύνθετων προκλήσεων και εξαιρετικών περιστάσεων», δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Μουσταφά κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την Κυριακή.

Αλλά αντιπροσώπευαν «ένα σημαντικό πρώτο βήμα σε μια ευρύτερη εθνική διαδικασία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημοκρατικής ζωής... και τελικά στην επίτευξη της ενότητας της γης», είπε.

Πιθανός δείκτης υποστήριξης της Χαμάς

Η Χαμάς, η οποία εκδίωξε την ΠΑ από τη Γάζα το 2007, δεν υπέδειξε επίσημα υποψηφίους στη Γάζα και μποϊκόταρε την αναμέτρηση στην υπό ισραηλινή κατοχή Δυτική Όχθη, όπου η νίκη της Φατάχ ήταν ευρέως αναμενόμενη.

Ωστόσο, ορισμένοι υποψήφιοι σε μία από τις λίστες της Ντέιρ αλ-Μπάλα θεωρήθηκαν ευρέως από κατοίκους και αναλυτές ως ευθυγραμμισμένοι με το κίνημα, καθιστώντας την ψηφοφορία έναν πιθανό δείκτη υποστήριξης προς την ισλαμιστική οργάνωση.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η λίστα, γνωστή ως «Η Ντέιρ αλ-Μπάλα Μάς Ενώνει», κέρδισε μόνο δύο από τις 15 έδρες που διεκδικήθηκαν στη Γάζα.

Η λίστα «Nahdat Deir al-Balah», που υποστηρίζεται από το κόμμα Φατάχ του Αμπάς και τη δυτικότροπη ΠΑ, εξασφάλισε έξι έδρες. Οι υπόλοιπες έδρες κερδήθηκαν από δύο άλλες ομάδες με έδρα τη Γάζα, τις «Μέλλον της Ντέιρ αλ-Μπάλα» και «Ειρήνη και Οικοδόμηση», που δεν συνδέονται με καμία από τις δύο παρατάξεις.

Οι πιστοί του Αμπάς σάρωσαν στις εκλογές στη Δυτική Όχθη, κατεβαίνοντας χωρίς αντίπαλο σε πολλές έδρες.

«Εκλέγοντας πρόσωπα που συνδέονται με τη Φατάχ, οι ψηφοφόροι φαίνεται να επιζητούν απεριόριστη διεθνή υποστήριξη για τη δημοτική διακυβέρνηση και μια σταδιακή πολιτική μετατόπιση που θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από το τοπικό επίπεδο», δήλωσε η Παλαιστίνια πολιτική αναλύτρια Reham Ouda.

Ο πρόσφατος πόλεμος έχει αφήσει μεγάλο μέρος της Γάζας ερειπωμένο, με πολλούς κατοίκους εκτοπισμένους και επικεντρωμένους στην επιβίωση. Το Ισραήλ συνέχισε να διεξάγει πλήγματα παρά την εκεχειρία του Οκτωβρίου.

Στη Γάζα η προσέλευση των ψηφοφόρων έφτασε μόλις το 23%, ενώ στη Δυτική Όχθη ήταν 56%, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Ράμι αλ-Χαμντάλα.

Ο Αλ-Χαμντάλα δήλωσε ότι ορισμένες από τις κάλπες και τον εκλογικό εξοπλισμό δεν έφτασαν στον θύλακα λόγω των ισραηλινών περιορισμών ασφαλείας, αν και αυτές οι προκλήσεις ξεπεράστηκαν.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς στη Γάζα, Χαζέμ Κασέμ, υποβάθμισε τη σημασία των εκλογικών αποτελεσμάτων, λέγοντας ότι δεν είχαν καμία επίδραση σε ευρύτερα εθνικά ζητήματα.

Πηγή: skai.gr

