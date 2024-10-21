Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε απόψε ότι έπληξε Ισραηλινούς στρατιώτες στο μεθοριακό χωριό Αϊτά αλ Σάαμπ, όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες με τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος ανατίναξε σπίτια.

Η σιιτική οργάνωση υποστηρίζει ότι οι μαχητές της εκτόξευσαν «ομοβροντία ρουκετών» εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή του χωριού.

Το πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανατίναξε σπίτια στο χωριό αυτό, σύμφωνα με το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΝΙ. Το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera μετέδωσε πλάνα στα οποία, όπως λέει, φαίνονται ισραηλινά άρματα μάχης έξω από το χωριό.

Η Χεζμπολάχ είπε επίσης ότι έβαλε πολλές φορές στο στόχαστρο τους Ισραηλινούς στρατιώτες, σε διάφορα μεθοριακά χωριά, όπως στα Μαρκάμπα και Κφαρ Κίλα, που απέχουν περισσότερα από 20 χιλιόμετρα από το Αϊτά αλ Σάαμπ.

Οι μαχητές της οργάνωσης εκτόξευσαν τις ρουκέτες «στη βάση Γκλιλότ της Μονάδας 8200 της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών» και αφιέρωσαν τα πλήγματα αυτά στον ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε από το Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.