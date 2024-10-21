Η στιγμή που καταρρέει η τράπεζα Al Qard Al Hassan μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, καταγράφεται στο βίντεο που ακολουθεί.

Lebanon- A bank affiliated to Iran, gone, in Beirut.

Terror funding being destroyed.

From @orfialkov pic.twitter.com/T2EIPmepNF October 21, 2024

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τρία υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ στη Βηρυτό σύμφωνα με το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.



Τα χτυπήματα έπληξαν τα υποκαταστήματα της Al Qard Al Hassan στις περιοχές Hay Al Sellom, Burj Al Barajneh και Ghobeiry στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφερε το NNA.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters, άκουσαν έκρηξη και είδαν καπνό στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες χτυπήθηκαν και οι εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού της οργάνωσης.

O εκπρόσωπος των IDF ανέφερε νωρίτερα την Κυριακή ότι θα στοχεύονταν τοποθεσίες που ανήκουν στο ίδρυμα Al Qard al Hasan της Χεζμπολάχ, που είναι γνωστή ότι χρησιμοποιείται από την τρομοκρατική ομάδα ως οιονεί τράπεζα, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Όπως μεταδίδει το CNN, το Al Qard Al Hassan είναι ένα μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, που ιδρύθηκε το 1983. Προσφέρει άτοκα δάνεια για την ανακούφιση της φτώχειας στη σιιτική κοινότητα, με βάση τις ισλαμικές Αρχές του δανεισμού χωρίς τόκο, σύμφωνα με το Al-Manar.

H Χεζμπολάχ συμφώνησε στο ψήφισμα 1701, και ο λιβανικός στρατός πρέπει να αναπτυχθεί νότια του ποταμού Λιτάνι, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της χώρας Νατζίμπ Μικάτι, ενώ πραγματοποιήθηκαν τα νέα χτυπήματα των IDF στη Βηρυτό.

Πηγή: skai.gr

