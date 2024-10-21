Λογαριασμός
Τραγωδία στη Βραζιλία: Βανάκι στο οποίο επέβαινε κωπηλατική ομάδα συγκρούστηκε με φορτηγό - 9 νεκροί (Βίντεο)

Επτά από τα θύματα ήταν έφηβοι, μέλη μιας ομάδας κωπηλασίας από το Πελότας, στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, οι οποίοι επέστρεφαν από έναν αγώνα

Βραζιλία

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το βανάκι στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό στη νότια Βραζιλία, το βράδυ της Κυριακής, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Επτά από τα θύματα ήταν έφηβοι, μέλη μιας ομάδας κωπηλασίας από το Πελότας, στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, οι οποίοι επέστρεφαν από έναν αγώνα στο Σάο Πάολο, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα στο Γκουαρατούμπα, στην πολιτεία Παρανά.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή τροχαία αυτοκινητοδρόμων της Βραζιλίας, μόλις ένας από τους 10 επιβαίνοντες στο βανάκι, ένας 17χρονος κωπηλάτης, επέζησε. Ο οδηγός του φορτηγού, ένας 30χρονος, υπέστη ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η αστυνομία περιέγραψε ότι το φορτηγό δεν κατάφερε να φρενάρει και έπεσε πάνω στο πίσω μέρος του βαν, το οποίο εκσφεντονίστηκε προς τα εμπρός και συγκρούστηκε στη συνέχεια με το πίσω μέρος ενός οχήματος, που οδηγούσε ένας άνδρας, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Κατόπιν το βανάκι άρχισε να περιστρέφεται και το φορτηγό το έριξε εκτός του δρόμου, πέφτοντας πάνω του, συμπλήρωσε η αστυνομία.

Ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Δεν υπάρχουν λόγια που μπορούν να περιγράψουν τον πόνο της απώλειας ενός παιδιού ή ενός εγγονιού. Ο πόνος είναι ανεπανόρθωτος», έγραψε ο Λούλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

