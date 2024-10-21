Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Θα χτυπάμε τη Χεζμπολάχ μέχρι να καταρρεύσει

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατς δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ χτύπησε 15 κτίρια στη Βηρυτό, στοχεύοντας οικονομικούς θεσμούς που στηρίζουν τη Χεζμπολάχ, ενώ πρόσθεσε ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν μέχρι να καταρρεύσει η σιιτική οργάνωση.

«Στις φλόγες η Βηρυτός» έγραψε στο Χ την Κυριακή ο Κατς. «Τεράστιες πυρκαγιές φαίνονται πάνω από τη Βηρυτό καθώς περισσότερα από 15 κτίρια χτυπήθηκαν μετά από προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους κατοίκους» είπε.

Εν τω μεταξύ, μέσω διπλωματικών διαύλων, το Ισραήλ προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ ότι αν στοχεύσει ξανά Ισραηλινούς αξιωματούχους, η Ντάχια θα ισοπεδωθεί πλήρως.

Η Ντάχια είναι προάστιο στα νότια της Βηρυτού που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

