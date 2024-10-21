Λευκός Οίκος: Χωρίς νέες διαπραγματεύσεις για ομήρους μετά τον θάνατο Σινουάρ

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αρχικώς εκτίμησαν πως η εξουδετέρωση του ηγέτη της Χαμάς από το Ισραήλ, Γιάχια Σινγουάρ ως ευκαιρία για να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους μετά από πολύμηνο αδιέξοδο.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι ξεκαθαρίζει πως καμία διαπραγμάτευση δεν έχει ξαναρχίσει τις πέντε ημέρες από τον θάνατό του.

«Δεν μπορώ να σας πω ότι οι διαπραγματεύσεις πρόκειται να ξαναρχίσουν στη Ντόχα, στο Κάιρο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε και είχαμε κάποιες αρχικές συνομιλίες με τους Ισραηλινούς ομολόγους μας», είπε.

Σε κάθε περίπτωση, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Amos Hochstein βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βηρυτό για συνομιλίες με Λιβανέζους αξιωματούχους «για να δούμε τι θα μπορούσε να είναι στη σφαίρα του δυνατού όσον αφορά την προσπάθεια επίτευξης ουσιαστικής εκεχειρίας» μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, προσθέτει ο Kίρμπι.

Πηγή: skai.gr

