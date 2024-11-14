Ο Ίλον Μασκ, που ορίστηκε πρόσφατα υπουργός στην κυβέρνηση του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε χθες Τετάρτη σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ ο οποίος σχολιάζοντας το θέμα της παραπληροφόρησης αμφισβήτησε τον τρόπο με τον διαχειρίζεται το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Ολλανδός ναύαρχος Ρομπ Μπάουερ, επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, δήλωσε στη διάρκεια συνεδρίου του International Institute for Strategic Studies ότι πιστεύει «πολύ στην ελευθερία της έκφρασης», αλλά πρόσθεσε ότι δεν είναι «πεπεισμένος ότι (…) αυτό που κάνει ο Μασκ στο Χ είναι η σωστή προσέγγιση».

Ο Μπάουερ προειδοποίησε κατά «της παραπληροφόρησης και των κυβερνοεπιθέσεων (…) που επηρεάζουν τις εκλογές», ενώ πρόσθεσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ενισχύουν όλα όσα δημιουργούν οι ομάδες των bots», των αυτοματοποιημένων εφαρμογών που κάνουν αναρτήσεις.

«Κάντε τον Όργουελ ξανά μυθοπλασία! Άνθρωποι όπως αυτός πιστεύουν ότι το 1984 είναι εγχειρίδιο οδηγιών», απάντησε ο Μασκ αναφερόμενος στο διάσημο μυθιστόρημα του Βρετανού συγγραφέα.

Προτού αγοράσει το 2022 το Twitter, το οποίο μετονόμασε Χ, ο Μασκ είχε υποσχεθεί να «να νικήσει τα bots ή να πεθάνει προσπαθώντας». Τελικά περιόρισε τις ομάδες που ήταν αρμόδιες για ελέγχουν το περιεχόμενο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί ερευνητές και μελέτες έχουν υπογραμμίσει την ευρεία διάδοση ψευδών πληροφοριών, κυρίως μέσω bots, στο Χ στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι ο Μασκ μαζί με τον πρώην υποψήφιο για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων και επιχειρηματία Βίβεκ Ραμασουάμι θα τεθούν επικεφαλής του νεοϊδρυθέντος υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, το οποίο θα λειτουργεί εκτός των περιορισμών της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.