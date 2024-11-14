Οι άνθρωποι του Τραμπ: Ποιους έχει επιλέξει μέχρι τώρα για την κυβέρνησή του

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει τα ονόματα που θα απαρτίζουν την επερχόμενη κυβέρνησή του καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Στην πρώτη του επιλογή, ο εκλεγμένος πρόεδρος επέλεξε τη διευθύντρια της εκστρατείας του, Σούζι Γουάιλς, για τη θέση του προσωπάρχη στον Λευκό Οίκο, την πρώτη γυναίκα που κατείχε ποτέ αυτόν τον ρόλο.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τέσσερις από τους κορυφαίους συμβούλους της προεκλογικής του εκστρατείας θα υπηρετήσουν ως ανώτερα στελέχη του Λευκού Οίκου στη δεύτερη κυβέρνησή του.

Όλοι οι άνθρωποι του Τραμπ που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής:





Δευτέρα:

Ο πρώην βουλευτής της Νέας Υόρκης Λι Ζέλντιν έχει επιλεγεί για τη θέση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Η εκπρόσωπος Ελίζ Στεφανίκ θα είναι η επόμενη πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Τομ Χόμαν, ο οποίος υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην τελευταία διακυβέρνηση Τραμπ, έχει ανακοινωθεί ως ο «τσάρος των συνόρων».

Τρίτη:

Η κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα Κρίστι Νόεμ επιλέχθηκε ως η επόμενη γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας .

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον Πιτ Χέγκσεθ , έναν βετεράνο και συν-παρουσιαστή του Fox & Friends Weekend, για υπουργό Άμυνας.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα Μάικ Βαλτς αναλαμβάνει τη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ.

Ο Ίλον Μασκ και ο Βίβεκ Ραμασουάμι θα ηγηθούν του νέου «Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας».

Ο Τραμπ επέλεξε τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι ως τον επόμενο πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ και τον μακροχρόνιο φίλο του και προγραμματιστή ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ για να υπηρετήσει ως ειδικός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή.

Ο βετεράνος Ρεπουμπλικανός δικηγόρος Μπιλ ΜακΓκίνλεϊ θα υπηρετήσει ως σύμβουλος του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Τζον Ράτκλιφ , ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έχει επιλεγεί ως ο νέος διευθυντής της CIA.

Τετάρτη:

Ο Στίβεν Μίλερ θα υπηρετήσει ως βοηθός του προέδρου, καθώς και ως αναπληρωτής επιτελάρχης για θέματα πολιτικής και σύμβουλος εσωτερικής ασφάλειας.

Ο Τζέιμς Μπλερ, πολιτικός διευθυντής της εκστρατείας του Τραμπ και της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, θα είναι ο βοηθός του προέδρου και αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού για νομοθετικές, πολιτικές και δημόσιες υποθέσεις.

Ο Νταν Σκαβίνο θα είναι βοηθός του προέδρου και αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού.

Ο Τέιλορ Μπούντοβιτς διορίστηκε βοηθός του προέδρου και αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού για θέματα επικοινωνίας και προσωπικού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσημα τον διορισμό του γερουσιαστή από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο στη θέση του υπουργού Εξωτερικών του.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Τραμπ όρισε στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα τον βουλευτή Ματ Γκάετς.

Επισήμως ανακοινώθηκε και η πρώην βουλευτής Τούλσι Γκάμπαρντ ως η νέα επικεφαλής της Υπηρεσίας Εθνικών Πληροφοριών.

Ποιοι άλλοι αναμένεται να αναλάβουν ρόλους:

Οι συζητήσεις για τον μελλοντικό ρόλο του κυβερνήτη της Βόρειας Ντακότα, που έγινε σύμμαχος του Τραμπ, Νταγκ Μπουργκούμ, τείνουν στο να επιλεγεί ως ο «τσάρος της ενέργειας».

Ο γερουσιαστής Μπιλ Χάγκερτι από το Τενεσί, ο οποίος ζήτησε την άμεση μείωση της βοήθειας προς την Ουκρανία, εξετάζεται για πολλές θέσεις.

Υπάρχουν πολλά ονόματα που διαγκωνίζονται για τον ρόλο του Υπουργείου Οικονομικών, συμπεριλαμβανομένου του Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος προετοίμασε τον Τραμπ για τις ομιλίες του στην οικονομική λέσχη. Ο συμπρόεδρος του Transition Howard Lutnick , ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Cantor Fitzgerald, θεωρείται επίσης υποψήφιος για τη θέση.



