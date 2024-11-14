Περίπου 40 νεραές γυναίκες, κυρίως φοιτήτριες – φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους - διαδήλωσαν την Τρίτη το βράδυ μπροστά από την Πρεσβεία του Ιράν στις Βρυξέλλες σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη φοιτήτρια Ahoo Daryaei, η οποία συνελήφθη πριν δύο εβδομάδες και κλείστηκε από τις αρχές σε ψυχιατρείο, αφού γδύθηκε δημοσίως έξω από το πανεπιστήμιό της στην Τεχεράνη, ενάντια στην καταπίεση του καθεστώτος.

Veertigtal jonge vrouwen gaat uit protest uit de kleren voor ambassade van Iran in Brussel ❤️#AhooDaryaei#FreeAhooDaryaei



«Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε όλες τις καταπιεσμένες γυναίκες, και να απαιτήσουμε την άμεση απελευθέρωση της Ahou Daryaei [...] Πρέπει να ενισχύσουμε τη φωνή της και να μην ξεχάσουμε τη δράση της», δήλωσε μία από τις διοργανώτριες της διαδήλωσης.

Εκτός από την άμεση απελευθέρωση της νεαρής Ιρανής φοιτήτριας, οι ακτιβίστριες ζήτησαν την απελευθέρωση όλων των Ιρανών γυναικών που κρατούνται απο το καθεστώς της Τεχεράνης.



Πηγή: skai.gr

