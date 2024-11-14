Το επιτελείο του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζει έναν κατάλογο στρατιωτικών αξιωματικών που πρόκειται να απολυθούν από το Πεντάγωνο, ανάμεσά τους πιθανότατα και οι Αρχηγοί του Μικτού Επιτελείου, αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, «σε μια άνευ προηγουμένου ανατροπή στο Πεντάγωνο», όπως τονίζει το ρεπορτάζ χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο νέος υπουργός Άμυνας στην κυβέρνηση Τραμπ, Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζει πλήρως την αναμόρφωση της ηγεσίας του Πενταγώνου.

Οι απολύσεις πιθανότατα θα επικεντρωθούν σε αξιωματικούς του στρατού των ΗΠΑ που θεωρούνται συνδεδεμένοι με τον Μαρκ Μιλέι, τον πρώην αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Στρατού των ΗΠΑ, ο οποίος πρόσφατα χαρακτήρισε τον Τραμπ «φασίστα μέχρι το κόκαλο».

«Όλοι οι αξιωματικοί που διορίστηκαν ή προωθήθηκαν από τον Μιλέι θα φύγουν», συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών του Στρατού, του Ναυτικού, των Πεζοναυτών, της Πολεμικής Αεροπορίας, της Εθνικής Φρουράς και του Διαστημικού Σώματος, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ωστόσο ότι ο σχεδιασμός για τις απολύσεις βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και θα μπορούσε να αλλάξει, καθώς η κυβέρνηση του Τραμπ ακόμα διαμορφώνεται.

Πάντως, αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι «αμφιβάλλουν για τη σκοπιμότητα των μαζικών απολύσεων σε μια περίοδο παγκόσμιας αναταραχής» αναφέρει το πρακτορείο.

Πηγή: skai.gr

