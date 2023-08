Δανία: Αναχαίτιση ρωσικών βομβαρδιστικών με κατεύθυνση τον ολλανδικό εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ Κόσμος 17:29, 14.08.2023 linkedin

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ολλανδικής Βασιλικής Αεροπορίας δεν είναι σπάνιο τα ρωσικά αεροπλάνα να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μιας ευρωπαϊκής χώρας ή να τον πλησιάζουν