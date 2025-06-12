Αρνητική στο ενδεχόμενο δημιουργίας πανεπιστημιούπολης στο εξωτερικό, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απαγορεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται η διοίκηση του πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Μια πανεπιστημιούπολη στο εξωτερικό δεν είναι μια επιλογή που εξετάζει το Χάρβαρντ αυτή τη στιγμή, αν και το πανεπιστήμιο αναπτύσσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για να μετριάσει την πίεση από μια κλιμακούμενη αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του ιδρύματος. Το Χάρβαρντ την περασμένη εβδομάδα κέρδισε μια προσωρινή αναβολή από την απαγόρευση της κυβέρνησης Τραμπ για την είσοδο των ξένων φοιτητών του στις ΗΠΑ. Μια ξεχωριστή διαταγή που μπλοκάρει την εγγραφή αλλοδαπών φοιτητών έχει επίσης διακοπεί, ενώ ένας δικαστής εξετάζει την αγωγή του πανεπιστημίου που αμφισβητεί τις ενέργειες της κυβέρνησης.

Ο Γερμανός υπουργός Πολιτισμού Βόλφραμ Βάιμερ είχε προτείνει τον Μάιο μια «πανεπιστημιούπολη... εξορίας» στη χώρα που θα υποδεχόταν φοιτητές από το Χάρβαρντ και άλλα σχολεία των ΗΠΑ. Σχεδόν 6.800 φοιτητές στο Χάρβαρντ - το 27% του συνόλου των φοιτητών - προέρχονται από άλλες χώρες. Οι διεθνείς φοιτητές αποτελούν σημαντικό οικονομικό πόρο για το Χάρβαρντ, με πολλούς να πληρώνουν πλήρη δίδακτρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης αντλήσει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για το Χάρβαρντ, ακρωτηριάζοντας τις τεράστιες ερευνητικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά του να συνεχίσει να προσελκύει κορυφαία ταλέντα στην επιστήμη. Αυτό που αρχικά χαρακτηρίστηκε ως προσπάθεια να λογοδοτήσει το Χάρβαρντ για τον αντισημιτισμό στην πανεπιστημιούπολη, μετατράπηκε σε μεγαλύτερη αναμέτρηση για τις απαιτήσεις για κυβερνητική εποπτεία, τις έρευνες για υποτιθέμενες διακρίσεις σε βάρος λευκών και ανδρών ατόμων και τις κατηγορίες για δεσμούς με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα.

Το Χάρβαρντ μηνύει επίσης την κυβέρνηση για το πάγωμα της χρηματοδότησης.

Ορισμένα σχολεία των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Northeastern University, διαθέτουν ήδη παραρτήματα στο εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ κάλεσε επίσης τους διεθνείς φοιτητές του Χάρβαρντ να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκεί.

«Σχέδια έκτακτης ανάγκης αναπτύσσονται για να διασφαλιστεί ότι οι διεθνείς φοιτητές και ακαδημαϊκοί μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους στο Χάρβαρντ αυτό το καλοκαίρι και μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος», δήλωσε ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Άλαν Γκάρμπερ.

Ο εκπρόσωπος του Χάρβαρντ αρνήθηκε να διευκρινίσει ποια είναι αυτά τα σχέδια. Το Harvard Business School εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων μαθημάτων στο Διαδίκτυο εάν οι αλλοδαποί φοιτητές αποκλειστούν, ανέφεραν οι New York Times.

