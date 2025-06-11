Αναβάλλεται η κατάθεση του επικεφαλής της CENTCOM στο Κογκρέσο λόγω κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή ανέβαλε την κατάθεσή του ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη, λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο στρατηγός του αμερικανικού στρατού Μάικλ "Έρικ" Κουρίλα, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), επρόκειτο να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας την Πέμπτη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

