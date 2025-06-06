Η αμερικανική δικαιοσύνη ανέστειλε μέτρο που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και προέβλεπε να απαγορευθεί η είσοδος στη χώρα νέων φοιτητών από το εξωτερικό για σπουδές στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, η δικάστρια Άλισον Ντ. Μπάροους ανέστειλε το μέτρο του προέδρου Τραμπ υπογραμμίζοντας ότι το περίβλεπτο πανεπιστήμιο έδειξε πως, χωρίς επέμβαση της δικαιοσύνης, διέτρεχε κίνδυνο να υποστεί «άμεση και ανεπανόρθωτη ζημία προτού να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν» οι αντίδικες πλευρές.

Εν μέσω πολέμου που έχει εξαπολύσει εναντίον ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θεωρεί κοιτίδες της ιδεολογίας «woke», ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προχθές Τετάρτη το βράδυ πως θεωρεί «απαραίτητο» να «περιοριστεί η είσοδος» αλλοδαπών για σπουδές στο Χάρβαρντ για την προστασία της «εθνικής ασφάλειας».

