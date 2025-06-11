Δραματικές είναι οι εικόνες που καταγράφει βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αναδεικνύοντας το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα. Στο υλικό διακρίνονται εκατοντάδες άνθρωποι να σκαρφαλώνουν σε μεταλλικό φράχτη και να τρέχουν προκειμένου να εισέλθουν σε σημείο διανομής βοήθειας, το οποίο διαχειρίζεται το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας Γάζας (GHF)

Στην αρχή, οι Παλαιστίνιοι φαίνονται να περιμένουν πίσω από έναν φράχτη, προτού ακουστεί μια φωνή – εκτός πλάνου, με αμερικανική προφορά – να δίνει οδηγίες. Στη συνέχεια, διακρίνονται να μπαίνουν στον χώρο και να φωνάζουν καθώς τρέχουν προς την ανθρωπιστική βοήθεια.

את הווידאו הזה שהשגתי ישירות דרך עובד של החברה האמריקאית בעזה, אין דרך אחרת לתאר מלבד כאפוקליפטי. אבל לא מדובר בסרט אסונות, אלא בגיהינום שיצרנו בעזה. ככה נראים בני אדם מורעבים שמסתערים על אוכל תוך סיכון חייהם. ככה נראית דה-הומניזציה של מיליוני אנשים. אל תעצמו עניים. הביטו בזה. pic.twitter.com/qGJk5ICYg9 — Alon-Lee Green - ألون-لي جرين - אלון-לי גרין 🟣 (@AlonLeeGreen) June 11, 2025

Το GHF είναι ένας αμφιλεγόμενος οργανισμός που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, με στόχο να παρακάμψει τον ΟΗΕ ως τον κύριο φορέα παροχής βοήθειας στους Παλαιστινίους.

Ο ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις αρνούνται να συνεργαστούν με τον GHF, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιστικής βοήθειας: ουδετερότητα, αμεροληψία και ανεξαρτησία.

Το επίμαχο βίντεο δημοσιεύθηκε από τον Αλόν Λι-Γκριν, Ισραηλινό ακτιβιστή κατά του πολέμου, ο οποίος δήλωσε ότι το έλαβε από εργαζόμενο της «αμερικανικής εταιρείας στη Γάζα». Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν στον GHF ή σε κάποια από τις ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας που επανδρώνουν τα σημεία διανομής του οργανισμού.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκριν περιέγραψε τη σκηνή ως «αποκαλυπτική».

«Αλλά αυτό δεν είναι ταινία καταστροφής – είναι η κόλαση που δημιουργήσαμε στη Γάζα», έγραψε. «Έτσι μοιάζουν οι άνθρωποι που λιμοκτονούν: τρέχουν για φαγητό, ρισκάροντας τη ζωή τους. Έτσι μοιάζει η «απ-ανθρωποποίηση» εκατομμυρίων ανθρώπων».



