Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Ανακτήθηκαν οι σοροί δύο ομήρων σε στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα

Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ο Νετανιάχου έγραψε στο Χ «δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να φέρουμε πίσω όλους τους αιχμαλώτους μας» 

Όμηρος

Ανακτήθηκαν οι σοροί δύο ομήρων της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) και της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας) στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό το όνομα ενός εκ των δύο νεκρών ομήρων. Πρόκειται για τον Γιαΐρ “Γιάγια” Γιακόβ, 59 ετών, ο οποίος απήχθη μαζί με τη σύντροφό του Μεϊράβ Ταλ και δύο εκ των τριών παιδιών του από το κιμπούτς Νιρ Οζ, κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Μεϊράβ Ταλ και οι δύο απαχθέντες γιοι του Γιακόβ – Ορ και Γιαγκίλ – απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας ανταλλαγής αιχμαλώτων τον Νοέμβριο του 2023.

Ο θάνατος του Γαϊρ Γιακόβ είχε επιβεβαιωθεί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) τον Φεβρουάριο του 2024.

Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διαβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ: «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να φέρουμε πίσω όλους τους αιχμαλώτους μας – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ όμηροι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark